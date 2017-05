Morre Laura Biagiotti, um dos ícones da moda italiana

A estilista italiana Laura Biagiotti, 73 anos, morreu nesta sexta-feira (26), após ficar internada desde a quarta-feira (24) no hospital Sant'Andrea, em Roma, em decorrência de uma parada cardíaca.

O comunicado do falecimento foi feito no Twitter oficial de Laura por sua filha, que usou um versículo do Evangelho de João para falar sobre sua perda. "Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar", escreveu. O funeral está marcado para iniciar neste sábado (27).

A carreira de um dos ícones da moda italiana começou nos anos 1960 quando, seguindo os passos da mãe (fundadora de um ateliê), começou a colaborar com os grandes do nome da moda italiana.

Em 1996, lançou sua primeira coleção para a marca Schuberth. Em 1972, um desfile de suas peças em Florença atraiu a atenção da imprensa e de compradores. Desde 1980 vivia e trabalhava em Guidonia, no castelo Marco Simone, junto de seu marido Gianni Cigna, que morreu em agosto de 1996.

Biagiotti festejou seus 50 anos de carreira há dois anos, durante a Semana de Moda de Milão. Durante todo esse período, a estilista foi um dos expoentes da moda "Made in Italy", e fez parte do movimento que fez os produtos do país a conquistarem os mercados globais. Um de seus maiores feitos foi levar a sua grife a ser a primeira da Itália a desfilar na China, em 1988, e em Moscou, em 1955, no Grande Teatro do Kremlin.

A italiana recebeu diversos prêmios ao longo de sua vida como estilista e chegou a ser nomeada pelo jornal "The New York Times" como "Rainha do Cashmere", pelo uso desse tipo de peça em praticamente todas as suas criações.