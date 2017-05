Galpão das Artes inaugura exposição do artista plástico Acme

O grafiteiro, escultor e restaurador Carlos Esquivel - Mestre Acme -, conhecido internacionalmente por seu pioneirismo no grafite carioca, inaugura sua nova exposição - Ressignificação - no próximo dia 1º. de junho, às 19h, no Galpão das Artes Urbanas da Comlurb, na Gávea.

Em Ressignificação, Acme apresenta, na Sala Contemporânea, 15 esculturas feitas com materiais provenientes de entulhos e barracos destruídos nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Entre os materiais, pedaços de bicicleta; catraca velha, panela, caneca e pá descartadas; pequeno botijão de gás...

Também fazem parte da mostra o “Trem Acme” e a famosa “Baleia de Jonas”, escultura interativa que esteve exposta no Boulevard Olímpico

Na Galeria II do Galpão, o artista apresentará seis quadros de 1,50mX1,50m, em técnica de pintura mista sobre tela.

Além da Baleia, outra obra de Acme se destacou durante a Olimpíada do Rio, em 2016: “Cidade Submersa”, um megapainel de 2.200 m2 na Orla Conde, pelo InstaWalkRio, roteiro de arte urbana ao ar livre.