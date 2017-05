Flup recebe Angélica Freitas no Museu do Samba neste sábado, 27 de maio

O feminino será o tema do próximo encontro da Fluo Pensa (ciclo de formação de poetas da Festa Literária das Periferias). A convidada será a poeta e jornalista gaúcha, Angélica Freitas – reconhecida nacionalmente por mesclar feminismo e cotidiano em suas poesias impactantes e profundas.

A Flup Pensa, que já culminou na publicação de 14 livros e revelou 156 autores das periferias cariocas, como Ana Paula Lisboa, Jessé Andarilho e Raquel de Oliveira, começará às 16h, no Museu do Samba, na Mangueira, Zona Norte do Rio.

O evento, ainda que gratuito e aberto ao público, tem como principal finalidade ampliar o repertório dos autores das periferias cariocas que participarão da coletânea de poemas da Flup 2017. As inscrições para novos autores seguem abertas. “Pedimos aos participantes do processo de formação que tragam um poema sobre a exploração do trabalho infantil e a escravidão contemporânea, mas que usem o tema subjetivamente e soltem suas imaginações”, aponta Ecio Salles, um dos idealizadores da Flup. “O tema tem que ser libertador e sutil, e a poesia não pode ter sido publicada em nenhum livro profissional”, complementa.

Sérgio Vaz, Ricardo Aleixo e Elisa Lucinda também participarão do ciclo de formação de poetas, que continuará até o dia 24 de junho, e teve Michel Melamed como primeiro participante, no dia 20 de maio. O encontro com Michel foi mediado por Julio Ludemir, também idealizador da Flup. Entre os assuntos abordados pelos dois estavam poesia cotidiana, política, revoluções e a interação do público com o ator durante o seu espetáculo Regurgitofagia, em que levava choques elétricos dependendo das expressões do público. “É uma questão de linguagens cênicas, mostrou como a relação da plateia interfere no palco”, apontou Michel, que afirmou ainda que tudo é poesia: “Todos somos poetas. O que é uma poesia senão revelar aspectos visíveis? A poesia está nos olhos de quem vê, desde que tenha Educação e Cultura para se instrumentalizar”, conclui Melamed.

Flup 2017: Michel Melamed foi primeiro participante do ciclo de formação de poetas

O pontapé da Flup 2017 foi dado no dia 12 de maio, com o Seminário 'Seis Temas à Procura de Justiça - a Poesia Também Pode Inspirar a Luta Contra o Trabalho Infantil e a Escravidão Contemporânea', que reuniu nomes como Marcelino Freire, Marta Porto, Athayde Motta, Flavia Oliveira, Julio de Tavares, Julita Lemgruber, Lia Schucman e Marcus Vinicius Faustini. Mais de 200 pessoas se reuniram no Museu de Arte do Rio para discutir temas espinhosos, como machismo, racismo, geração de renda, direito à circulação e criminalização da pobreza.

Os temas discutidos no seminário orientarão tanto as ações da Flup Pensa quanto os poetas que vão participar do II Flup Slam Colegial, que envolverá escolas públicas de ensino médio de seis regiões da metrópole carioca. O vencedor do II Flup Slam Colegial, que acontecerá em julho, representará o Rio de Janeiro no Flup Slam BNDES, competição de Poetry Slam que em novembro reunirá poetas de todo o país no Vidigal.

A Flup Pensa resultará na publicação da coletânea 'Seis Temas à Procura de um Poema', a ser lançada na Flup, no Vidigal, de 7 a 12 de novembro. “Tanto Michel quanto os demais poetas que participarão do ciclo de formação escrevem poemas que ficam ainda melhores quando apresentados oralmente, seja em saraus ou em espetáculos teatrais”, ressalta Julio Ludemir. “Esse primeiro ciclo é inteiramente voltado para poesia oral, propondo um diálogo com a poesia produzida na periferia, que tem como principais plataformas o sarau e o slam”, acrescenta Julio. A Flup 2017 homenageará o centenário da Revolução Russa, tendo um forte teor político. “A ideia de juventude voltou a se associar ao desejo de grandes mudanças, como aconteceu em maio de 1968, que no próximo ano completará 50 anos”, lembra Ecio Salles.

Serviço: Flup convida Angelica Freitas

Data: 27 de junho, sábado, às 16h

Local: Museu do Samba - Rua Visconde de Niterói 1296, Mangueira

Inscrição para o processo de formação de novos autores: http://bit.ly/FLUPPensa

Mais informações: facebook.com/FlupRJ.