Filme brasileiro é premiado em Semana da Crítica de Cannes

O filme brasileiro "Gabriel e a Montanha", do diretor Fellipe Barbosa, recebeu o prêmio de "Revelação" da Semana da Crítica da 70ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes na noite desta quinta-feira (25).

O filme conta a história real do economista carioca Gabriel Buchmann, que morreu de hipotermia em 2009 ao tentar escalar o monte Mulanje, no Malauí, e que era amigo de Barbosa.

Além de ser considerado uma revelação pelos críticos de cinema, o longa ganhou também o prêmio da Fundação Gan, que dá um valor financeiro para distribuir o filme na França.

O grande vencedor da noite, em júri liderado pelo brasileiro Kléber Mendonça, foi o documentário "Makala", dirigido por Emmanuel Gras, que conta a história de um trabalhador do Congo, chamado Kabwita, em um ambiente repleto de exploração trabalhista.

Também foram premiados o filme "Ava", de Léa Mysius, o curta "The Best Fireworks Ever", de Aleksandra Terpinska, e o prêmio Descoberta foi para o curta-metragem "Los Desheredados", de Laura Ferrés.