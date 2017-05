Festival reune grandes nomens da música independente na Caixa Cultural do Rio

Depois de uma primeira edição na unidade de Brasília, é a vez Caixa Cultural Rio de Janeiro receber o festival de música independente Experia 2017. Entre 2 e 11 de junho (sexta-feira a domingo), sempre às 19h, o público verá, a preços populares, não só um panorama do que há de mais interessante e inovador na música independente brasileira contemporânea, mas também encontros inéditos no palco.

No dia 2 (sexta), o grupo Posada e O Clã abrem o projeto convidando a cantora Mariana Aydar. No dia 3 (sábado) é a vez do cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor Gui Amabis entrar em cena com o versátil Siba. E no dia 4 (domingo), encerrando a primeira semana do festival, a mineira Juliana Perdigão divide o palco com o groove irresistível de Lucas Santtana.

A programação da segunda semana começa no dia 9 (sexta), com o pernambucano Lira recebendo Juçara Marçal, que volta solo ao palco da CAIXA Cultural Rio de Janeiro um ano depois de te ser apresentado no espaço com sua banda Metá Metá. Já no sábado (10), o cantor e videomaker Mihay encontra Anelis Assumpção; e, fechando a temporada no domingo (11), a novata Duda Brack recebe o veterano Otto.

“A curadoria do Festival foi pensada em função de escalar artistas que realmente tivessem afinidade musical entre si, mesmo os que nunca haviam tocado juntos, como é o caso de Gui Amabis, que já tinha em seus planos o encontro com Siba; e Lucas Santtana e Juliana Perdigão, que readequaram suas agendas para dividir o palco. Há também os encontros passados que perduraram, como de Lira e Anelis Assumpção” comenta Anamaria Rigotto, idealizadora e curadora do evento.

Inserido num contexto onde o mercado musical está em constante transformação, o Experia se apresenta como uma alternativa ao modelo atual de divulgação. A ideia é proporcionar palcos para os artistas que não tocam nas rádios brasileiras, uma porta para os músicos independentes e que têm gosto pela experimentação e novas sonoridades.

Nos bastidores, o radialista e curador Jorge LZ fará entrevistas com os artistas em formato web doc, que serão exibidas na página do Festival no Facebook.

Programação:

2 de junho (sexta): Posada e o Clã convida Mariana Aydar

3 de junho (sábado): Gui Amabis convida Siba

4 de junho (domingo): Juliana Perdigão convida Lucas Santtana;

9 de junho (sexta): Lira convida Juçara Marçal

10 de junho (sábado): Mihay convida Anelis Assumpção

11 de junho (domingo): Duda Brack convida Otto

Serviço: Festival Experia 2017

Data: 2 a 11 de junho (sextas, sábados e domingos), às 19h

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro (Teatro de Arena) - Av. Almirante Barroso, 25 – Centro

Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia). Casos previstos em lei e clientes Caixa pagam meia

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: (21) 3980-3815