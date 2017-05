"Dj Yago Gomes O Baile" com presença de MC Maneirinho, MC TH, Duduzinho entre outros no Barra Music

Nesta sexta-feira (26) o Dj Yago Gomes, a mais nova promessa do cenário do Funk carioca promete sacudir a maior casa da América Latina- o Barra Music- com a festa "Dj Yago Gomes O Baile". Presenca dos mc's Maneirinho, Duduzinho, TH, Tikão, Denny, Class A.

Serviço:

Evento: "Dj Yago Gomes- O Baile"

Local: Barra Music

Av. Ayrton Senna, 5850 - Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ, 22775-005

Data: 26/05/2017

Horário: 23h

Entrada: R$ 20,00 (vinte reais), pista.

Camarotes esgotados.

Atrações Mcs: Maneirinho, Duduzinho, TH, Tikão, Denny, Class A.

Classificação etária: acima de 18 anos

Para mais informações: (021) 2427-8786