Ariana Grande fará show beneficente para vítimas de ataque

A cantora pop norte-americana Ariana Grande anunciou nesta sexta-feira (26) que voltará a Manchester, no Reino Unido, para fazer um show beneficente em prol das vítimas do ataque terrorista que deixou 22 mortos e 64 feridos na última segunda-feira (22) A decisão foi publicada em comunicado na conta oficial da cantora no Twitter, mas sem detalhes sobre data e local da apresentação.

"Eu vou retornar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para passar um tempo com meus fãs e fazer um show beneficente para arrecadar dinheiro para as vítimas e suas famílias. Eu quero agradecer meus queridos músicos e amigos que aceitaram ser parte dessa manifestação de amor por Manchester", escreveu Ariana.

De acordo com a norte-americana, "a música é feita para nos curar, para nos unir, para nos fazer feliz. E é isso que ela vai continuar fazendo com a gente. Vamos continuar honrando aqueles que perdemos e todos os fãs afetados por essa tragédia. Eles estarão na minha mente e coração todos os dias e eu vou pensar em todos em tudo o que fizer para o resto de minha vida".

Na última segunda, o show de Ariana Grande foi alvo de um atentado reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Na ocasião, o terrorista Salman Abedi explodiu um artefato de fabricação caseira na bilheteria da Manchester Arena, local onde acontecia a apresentação da cantora.

"Eu não quero seguir o resto do ano sem ser capaz de dar uma força aos meus fãs, da mesma forma que eles me dão força. Nossa resposta a essa violência deve ser ficando mais juntos, para nos ajudarmos, nos amarmos mais, e cantar ainda mais alto e viver com mais carinho e generosidade que antes", diz o texto.