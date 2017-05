A 10ª edição do Burger Fest acontece entre 12 e 28 de maio

Em sua 10ª edição o festival concentra sua participação nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. O maior evento de hambúrguer do mundo, o Burger Fest anuncia sua 10ª edição com novos parceiros. Para esse ano, o festival será apresentado pela Volkswagen, com patrocínio master da Heinz e cerveja oficial Budweiser.

O Festival que acontece entre os dias 12 e 28 de maio de 2017, será simultâneo em São Paulo (Capital, Grande SP e Interior), Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Cada uma das marcas patrocinadoras promoverá ativações durante o período do festival. São cerca de 150 endereços em todo o país e mais de 200 versões inéditas e criativas de hambúrgueres.

A segunda edição do ano será em novembro de 2017

Para as organizadoras Kelly Lobos e Carol Gimenes, o sucesso do Burger Fest é um reflexo da paixão dos brasileiros por hambúrgueres. “Depois de cinco anos, o festival se mantém como principal apoiador, incentivador e fomentador do cenário atual de casas que servem hambúrgueres em seu melhor momento”, comenta Kelly Lobos. A segunda edição do ano também já tem data marcada para acontecer. Será em novembro de 2017.