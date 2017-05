ICBJ promove I Ciclo de Debates sobre cultura japonesa

No dia 26 de maio, próxima sexta-feira, o Instituto Cultural Brasil Japão (ICBJ) inaugura o I Ciclo de Debates sobre estudos da cultura japonesa no Brasil.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, reunirá pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, que trarão à mesa a discussão de diversos estudos e iniciativas que envolvam o Japão.

Neste primeiro encontro, que vai das 18h às 20h, participam:

- A mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM-UFF), Daniela Mazur, que falará sobre 'Japão e Coreia do Sul: Soft Power e fluxos de influências culturais na contemporaneidade';

- O doutor em História Social pelo PPGHS UERJ/FFP, Jorge Henrique Cardoso Leão, que abordará os 'Estudos de Fontes Jesuíticas sobre o Japão Moderno';

- E o doutor em História Política e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST-UFF), Roberto de Freitas Almeida, com o tema 'Brasil e Japão: Relações entre o Extremo Oriente e o Extremo Ocidente'.

A mediação ficará por conta do professor Douglas Magalhães Almeida, de Cultura & História Japonesa do ICBJ.

“Cada pesquisador comentará um pouco dos seus últimos estudos e a ideia é justamente permitir não apenas que este seja um espaço para a articulação entre diversas perspectivas, mas também de viabilizar futuras pesquisas, o que só enriquece a produção de conhecimento”, explica Douglas.

“Acreditamos que, através de iniciativas como essa, que reúne entendedores em assuntos socioculturais relevantes e atuais, estamos contribuindo não apenas para a inter-relação Brasil-Japão, mas também para o próprio desenvolvimento social deste país”, complementa o vice-presidente do ICBJ, Keizo Akamatsu.

O debate faz parte da programação da Sexta Cultural, evento mensal organizado pelo Instituto e sempre voltada à discussão de assuntos voltados ao desenvolvimento das relações culturais Brasil-Japão.

Programação

'Japão e Coreia do Sul: Soft Power e fluxos de influências culturais na contemporaneidade', com a Prof.ª Daniela Mazur

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM-UFF) e atualmente em estágio docência como professora do curso de Estudos de Mídia (UFF) com a disciplina 'Globalização e Economia Política da Mídia'. No mestrado, está trabalhando na dissertação 'Dramas de TV, Soft Power e Representação da Onda Coreana: “Reply” 1997, 1994 e 1988'. Membro fundadora do Asian Club da UFF.

'Estudos de Fontes Jesuíticas sobre o Japão Moderno', com Prof. Jorge Henrique Cardoso Leão

Doutor em História Social pelo PPGH UFF, mestre em História social pelo PPGHS UERJ/FFP, especialista em História Militar pela UNIRIO e graduado em História pela UGF. Atualmente é bolsista CAPES e já foi bolsista pela FAPERJ na época do mestrado. Leciona a disciplina História pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e atua como pesquisador em História do Japão pelos grupos GEHJA CEIA/UFF e pelo NEJAP UFSC. Possui áreas de interesse como: História Moderna, História da Companhia de Jesus, História da Expansão Portuguesa, História da Ásia, História do Japão, História Militar da Época Moderna e História do Brasil Colonial.

'Brasil e Japão: Relações entre o Extremo Oriente e o Extremo Ocidente', com Prof. Roberto de Freitas Almeida

Economista formado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1976. Graduado em Histoire et Civilisation, pela Aliança Francesa/Université de Nancy, em 1987. Mestre em História, na área de Relações Internacionais, pela Uerj. Doutor em História Política, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor adjunto do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, lecionando no Departamento de Relações Internacionais e Estudos Estratégicos e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos. Vice-coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais da UFF e do Núcleo de Estudos Estratégicos Avançados do Inest. Consultor da revista Animal Business Brasil, da Sociedade Nacional de Agricultura. Experiência nas áreas de Economia Agrícola e História, atuando principalmente nos seguintes temas: segurança alimentar, comércio internacional, Economia Política Internacional e Relações Internacionais.

Serviço: I Ciclo de Debates sobre a cultura japonesa

Data: 26 de maio, sexta-feira, de 18h às 20h

Local: Av. Franklin Rooselvelt, 39 - Centro, Rio de Janeiro. Prédio Portugal, 15º andar

Entrada franca

Inscrições: envie seu nome completo para icbjrj@gmail.com

Programação e mais informações: icbj.com.br