Flávia Oliveira vai mediar debate 'A Cultura do Subúrbio', no Rio

A Cultura do Subúrbio é o tema do segundo encontro da série #Colabora Com Ideias, parceria da Livraria da Travessa com o Projeto #Colabora. Para discutir a vida cultural suburbana - em plena efervescência, mas ainda estigmatizada -, foram convidados o rapper Marcello Silva e a cineasta Mariana Campos. O debate será mediado pela jornalista Flávia Oliveira, comentarista da GloboNews. O encontro acontece na próxima segunda-feira (29), às 19 horas, na Livraria da Travessa de Botafogo.

Mediadora do debate, a jornalista Flávia Oliveira ressalta a importância de se discutir o tema e reconhecer o valor do subúrbio na cultura da cidade. “Acho fundamental nesse bate-papo pensar o subúrbio, as favelas como espaços de potência, de criação, de arte, cultura e empreendedorismo. O que costumamos chamar de “cidade” gosta de olhar a “periferia” de cima, sob a ótica da carência, das ausências. É fundamental reconhecer e, mais que isso, valorizar os saberes das ruas, do povo do Rio. É isso que faremos no #Colabora com Ideias.