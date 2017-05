Espetáculo de chorinho “O Choro mais alegre do Brasil” será realizado no Rio

Armandinho estreia o espetáculo “O Choro mais alegre do Brasil” no Rio de Janeiro depois do seu surgimento com estouro de bilheteria em Salvador e após haver se apresentado em outros estados brasileiros, além de uma turnê na Espanha em 2016.

Com mais de 50 anos de carreira, Armandinho é principalmente conhecido pela referência dos carnavais de Salvador. Sua entrada no cenário musical se deu aos 15 anos de idade quando ganhou o concurso de talentos do programa de Flavio Cavalcante da Extinta TV Tupi. Abrindo-lhe novos rumos que ele jamais havia imaginado.

Nesse espetáculo a composição de acompanhamento do artista é feita por violão de sete cordas, cavaquinho, quite de percussão e pandeiro.

O projeto “O Chorinho de Armandinho” traz a iniciativa de manter vivo esse gênero musical, que é um dos o mais antigos do Brasil, mas ainda pouco conhecido do grande público. Neste trabalho, Armandinho faz uma síntese de suas principais vertentes musicais, misturando o choro ao pop, ao rock e ao frevo, que são interpretados pelo músico no seu estilo inconfundível de tocar o bandolim e a guitarra baiana. O repertório contem temas que vão desde o clássico Bolero de Ravel até o hino do carnaval baiano, “Chame Gente” de (Armandinho e Moraes Moreira).

Dessa vez ele traz como convidado especialíssimo para esse show, o grande amigo e parceiro citado acima Moraes Moreira. Nesse espetáculo Armandinho constrói melodias que passeiam pelos quatro cantos do choro, que vão desde suas origens clássicas e africanas até a sua consolidação brasileira, onde o estilo ganha em diversidade harmônica.

A improvisação na harmonia do choro é uma característica do gênero que o instrumentista aproveita para introduzir sua veia carnavalesca, com novidades dignas de um mestre e com temas marcados por introduções eletrônicas e sons sampleados. Ele irá juntar o genuíno ao contemporâneo, eletrizando o regional. Fazendo com que os bons ouvintes se deleitem na fusão dos seus últimos trabalhos: o “Pop Choro” e o “Guibai”. Misturas que vão de Jacob do bandolim ao Jimi Hendrix, dos Beatles, ao grupo Época de Ouro.

A cenografia do show é composta pelo acervo pessoal do artista que narra visualmente momentos importantes e especiais da sua carreira, com fotografias e elementos escolhidos pessoalmente por ele, desse modo o musico pretende interagir e se aproximar do publico fazendo desse evento um grande encontro entre amigos. Mais que fazer a diferença, Armandinho garante o diferente, Transformando o pop em choro e o choro em carnaval, caracterizando.

Biografia do artista

Armando Costa Macêdo é um ícone e um símbolo vivo da música popular brasileira. Transformou o bandolim acrescentando uma quinta corda dando novos rumos ao choro regional, ele é Integrante de um dos mais famosos grupos de musica pop instrumental, “A Cor do Som”, atualmente, com a turnê “40 anos” e gravando um novo EP, com participações especiais de, Lulu Santos, Gilberto Gil e outros.

Filho do criador do trio elétrico (Osmar Macêdo), Armandinho Macedo é responsável por manter viva a tradição da folia baiana dando continuidade a uma das criações mais significativas do carnaval brasileiro, os palcos andantes que fazem a festa dos foliões, sendo o mais tradicional e representativo deles o trio elétrico “Armandinho Dodô e Osmar”.

A partir do cavaquinho eletrificado e tocado por seu pai, o Músico criou um novo modelo de guitarra acrescentou cordas, refez afinação, acrescentou uma alavanca, diminuiu o tamanho e etc. E a denominou de “Guitarra Baiana”, criando um instrumento de características únicas que vem se tornando cada vez mais, internacionalizado, dando a Armandinho, mesmo sem registro oficial a patente original da criação.

Com mais de 35 discos gravados ele já foi indicado ao Grammy latino duas vezes, em 2004 com O CD “Retocando o Choro” e 2011 pelo “Afro Bossa Nova” com Paulo moura, em 2013 lançou o DVD Pop Choro, e em 2015 lançou o CD “Guibai” uma montagem com temas inéditos e recopilações rearranjadas por ele. O solista sempre na ativa participa de inúmeros eventos e projetos de importante relevância social como recentemente as Paraolimpíadas 2016 onde dividiu o palco com os guitarristas, Andreas Kisser (sepultura) e Johnatha Bastos.

Há cinco anos ele participa do “Carnaval e Natal sem fome” realizado em Arraial da Judá – Bahia, além dos seus próprios projetos como: “Os 50 carnavais de Armandinho” em 2014, onde teve como convidados Carlinhos Brown, Chico Cesar, Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Fafá de Belém e etc. Em 2013 participou nos festivais de musica brasileira em Barcelona , Palma de Mallorca, Madrid e Oviedo.

E de 2011 a 2014 participou do festival de música baiana na Suíça apresentado também no Auditório Stravinsky. O que lhe rendeu mais adiante em 2015 uma sequência de shows pelo Brasil com Spencer Chaplin até 2016. e entre 2015 e 2016 ele repete a dose do projeto com convidados agora com “Os Ensaios Elétricos de Armandinho” também com uma convocatória de peso, como Gilberto Gil, Baby do Brasil, Luís Caldas etc.

Em 2016 ele fez uma breve turnê na Espanha com um dos mais recentes projetos O “Chorinho de Armandinho”, “o choro mais alegre do Brasil” onde o artista traz seu lado mais regional e acústico com pinceladas da sua guitarra baiana . Recentemente o guitarrista e bandolinista gravou um DVD com Hamilton de Holanda que será lançado em breve. E no show buzines o musico e compositor está constantemente viajando pelo país se apresentando pelos palcos da vida. Armandinho mantem uma carreira, de sucesso, e como ele mesmo costuma dizer... Abençoada por Deus.

Serviço:

Local: Teatro Rival – Rua – Álvaro Alvim, centro – (21)- 22404469.

Dia: Quinta feira, 08/06/2017 às 20 Horas (Abertura dos portões às 19 horas)

Ingressos:

Setor A: R$ 100,00 (inteira) R$ 50,00 (meia-entrada estudante, idoso, cadeirante, professor da rede municipal e funcionário Petrobras)

Setor B: R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia)

Lounge: R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia)

Mezanino: R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: 18 anos. Menores entram acompanhados de pais ou responsáveis legais, desde que seja apresentado algum documento que comprove vínculo familiar ou guarda comprovada pela justiça.

Informações Produção do artista – (71) 999755480

Os ingressos serão vendidos também no site da Eventim.