Zona Norte do Rio recebe 'Semana de Artes'

O Centro Universitário Celso Lisboa, no Engenho Novo, realiza nos dias 1º e 2 de junho a Semana de Artes, uma parceria entre o projeto Cultura Viva, idealizado pela instituição, e as turmas do curso de psicologia da universidade. O evento será aberto ao público e tem entrada gratuita.

A iniciativa tem como objetivo promover a criatividade e a descoberta por meio de diversas atividades culturais, com exposições, filmes, música e intervenções. Os expositores são os alunos da Celso Lisboa, que tiveram o desafio de fazer uma ligação entre a arte e a psicologia em suas mostras.

Programação tem interatividade, projeções de filmes e palestras

Programação tem interatividade, projeções de filmes e palestras

Entre os destaques da programação está a exposição de imagens e texto sobre a vida e a percepção metodológica de Nise da Silveira, médica psiquiátrica brasileira responsável por revolucionar o tratamento psiquiátrico no Brasil, utilizando a arte para reabilitar pacientes.

O evento contará ainda com exposição fotográfica sobre a história da tatuagem e sua representação social desde sua origem até os dias atuais. E também descobrir como certas doenças se desenvolvem através dos surtos psicológicos de artistas e estilistas famosos, como Salvador Dalí.

O público poderá participar ainda de uma exposição interativa do filme 'Divertida mente', em que cada um se sentirá parte da projeção ao expressar seus sentimentos

No dia 2 de junho, no Espaço Sensação e Consciência, acontece o Reasom, que mostrará a influência que a música exerce no ser humano. Durante a intervenção, o público será convidado a realizar diversos tipos de expressões corporais de acordo com as músicas.

Já no laboratório de nutrição, os visitantes poderão conhecer a história do bolo, a importância da ciência por trás dos ingredientes que são utilizados na receita e como este doce tem importância no contexto histórico da celebração.

O auditório Martins Filho receberá a projeção e palestra sobre as micro expressões faciais. A intenção é mostrar como elas podem ajudar a observar e interpretar o comportamento humano e é uma importante ferramenta para os estudos de psicologia.

Para os amantes de cinema, a Semana de Artes também vai explicar a vida de vilões famosos e levar o público a refletir sobre os motivos que tornaram os personagens pessoas más.

Os visitantes poderão ainda ver a exposição 'História em Quadrinho e a 9ª arte', que mostra o perfil psicológico dos principais personagens de HQ; entender, por meio de quadros e textos explicativos, a influência da propaganda na vida das pessoas; conhecer a importância mundial da artista mexicana Frida Kahlo e conferir as obras artesanais anônimas feitas por pacientes do INCA.

Programação

Quinta (01/06)

10h – 19h – Labirinto de exposições (Pátio)

10h – 19h – Arte Rupestre (Pátio)

10h – 19h – Divertida mente (Pátio)

10h – 19h – A influência da Frida Kahlo no mundo (Pátio)

10h – 19h – A Ciência por Trás da Música (Pátio)

10h – 19h – Salvador Dalí (Pátio)

10h – 19h – Curiosa Ação (Pátio)

10h – 19h – Tatuagens e Representações Sociais (Pátio)

10h – 19h – Vestuário e Psiquiatria (Pátio)

10h – 19h – Despertar (Sala A502)

10h – 13h – A história do bolo (Laboratório de Nutrição)

11h – 19h – Sequência Fibonacci na Natureza (Salão Nobre)

11h – 19h – Cinema: A Deturpada Mente dos Vilões (Sala A403)

16h – 19h – A história do bolo (Laboratório de Nutrição)

Sexta (02/06)

10h – 19h – Labirinto de exposições (Pátio)

10h – 19h – Arte Rupestre (Pátio)

10h – 19h – Divertida mente (Pátio)

10h – 19h – A influência da Frida Kahlo no mundo (Pátio)

10h – 19h – A Ciência por Trás da Música (Pátio)

10h – 19h – Salvador Dalí (Pátio)

10h – 19h – Curiosa Ação (Pátio)

10h – 19h – Tatuagens e Representações Sociais (Pátio)

10h – 19h – Vestuário e Psiquiatria (Pátio)

10h – 19h – Espaço Sensação e Consciência (Sala A401)

10h – 19h – Despertar (Sala A502)

10h – 13h – Os Quatro Porquês (Laboratório de Nutrição)

11h – 19h – Sequência Fibonacci na Natureza (Salão Nobre)

11h – 19h – Cinema: A Deturpada Mente dos Vilões (Sala A403)

13h – 16h – Evento Micro Expressões Faciais (Auditório Martins Filho)

16h – 19h – Os Quatro Porquês (Laboratório de Nutrição)

Serviço: Semana de Artes

Data: 1º e 2 de junho, , quinta e sexta, de 10h às 19h

Local: Unidade Engenho NovoRua Vinte e Quatro de Maio, 797 - Engenho Novo