'ZaPisKi' chega ao Parque Madureira no próximo domingo, 28 de maio

O projeto 'ZaPisK' com experimentações urbanas chega ao Parque Madureira no próximo domingo, 28 de maio, às 15h.

A iniciativa da Cia de Artes EM CriAção e o Coletivo mAnikÜsS é resultado de um laboratório de intercâmbio artístico, com processo de criação a partir do conto 'Anotações de um louco', do russo Nicolai V. Gógol.

A proposta é unir Artes Cênicas, Artes Visuais e Música em Intervenções Urbanas ao mesmo tempo, apresentando ao público a loucura como essência da liberdade. A obra plástico-sonora é formada por figurinos, objetos e sons que em cena são manipulados pelos próprios artistas.

O projeto faz parte do Programa Territórios Culturais RJ / Favela Criativa, da Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a Light e a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Sinopse do espetáculo

Dois atores investigam as possibilidades de encenar o conto 'Anotações de um Louco', de Nicolai V. Gógol, dentro de uma exposição plástica. Falam sobre a dramaturgia e testam diversas linguagens cênicas, corporais, estéticas e sonoras. No decorrer da cena os atores são absorvidos pela história que tentam contar, misturando suas "realidades" com a do personagem do conto original e assim como ele terminam loucos (ou livres das regras).

Ficha Técnica

Artistas: LuKaSH , Lucas Asseituno, Ämarél Ämar, Rafael Mannheimer e Zozio

Colaboradores: Julio Adrião, Felipe Zenícola, Fela Montiparnasse, Berenice Xavier e Patrícia Vital

Figurino/Cenário-instalação: Marcela Mara e Alexandra Arakawa

Sonorização e Músicas: Zozio e LuKaSH

Tradução e Direção: Alexandra Arakawa

Assessoria de Imprensa: Duetto Comunicação

Realização: Cia de Artes EM Criação

Serviço: Projeto 'ZaPisKi'

Data: 28 de maio, domingo, às 15h

Local: Parque Madureira

Entrada franca

Classificação Livre