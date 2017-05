Otávio Junior e Janine Rodrigues participam de encontro literário no Engenho de Dentro

O Sesc Engenho de Dentro realiza nesta sexta-feira, 26 de maio, um encontro literário com os escritores Otávio Junior e Janine Rodrigues, às 14h.

Eles compartilharão com o público suas trajetórias e experiências literárias em atividade com entrada franca. A mediação será do jornalista e escritor Márwio Câmara Dantas.

Escritora de literatura infantil, Janine Rodrigues é autora de 'No Reino de Pirapora', seu livro estreia; 'As Duas Bonecas Azuis', traduzido para o espanhol e presente em 11 países; 'Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror', lançado sob o selo Piraporando, editora da qual é fundadora; e 'Princesas Negras — A história de Nuang', que leva ao universo infantil a discussão sobre afirmação racial. Produtora cultural, destaca-se na liderança de projetos de estimulo à leitura e criação literária. No currículo, também ostenta o Prêmio Destaque Artístico Cultural da Sociedade Europeia de Belas Artes na Áustria

Também conhecido como 'O Livreiro do Alemão', em referência ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Otávio Junior falará sobre seu trabalho à frente do projeto Ler é 10 – Leia Favela. Trata-se de um ponto de leitura na comunidade do Caracol, no vizinho Complexo da Penha, que nasceu depois que Otávio descobriu o prazer da leitura e resolveu levar a literatura para crianças do local. Além de escritor, Otávio Junior também se tornou performance-literário, contador de histórias, produtor teatral e ator.

