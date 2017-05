Hanson chega ao Brasil pela turnê “Middle Of Everywhere 25th Anniversary World Tour”

Celebrando o aniversário de 25 anos da banda, o trio de pop rock, indicado ao Grammy por diversas vezes, Hanson anunciou oficialmente no começo do ano sua turnê “Middle Of Everywhere 25th Anniversary World Tour”, com shows na Europa, América do Norte e Austrália rapidamente esgotados. Hoje estão sendo anunciados novas datas na turnê, dessa vez na América Latina, que irá passar pelo Brasil, Argentina, México, Peru e Chile, começando em agosto.

Por aqui, os irmãos se apresentarão nos dias 24 de Agosto, no Km de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan), no Rio de Janeiro; 25 de Agosto, no Km de Vantagens Hall BH (antigo BH Hall), em Belo Horizonte; e 26 de Agosto no Citibank Hall, em São Paulo.

Em São Paulo, clientes dos cartões Citi e Diners Club terão pré-venda exclusiva entre os dias 02 e 08 de junho. A venda para o público geral de São Paulo começa no dia 09 de junho pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/); nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e nas bilheterias oficiais das casas. Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, as vendas gerais começam no dia 02 de junho pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência – KM de Vantagens Hall BH (antigo BH Hall), em Belo Horizonte; KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan), no Rio de Janeiro) e nos pontos de venda espalhados pelo Brasil. A turnê é produzida pela TIME FOR FUN.

Coincidindo com o 25º aniversário do grupo, o qual lançou seis álbuns de estúdio e vendeu mais de 16 milhões cópias, ainda esse ano HANSON irá lançar uma coleção chamada, Middle Of Everywhere - The Greatest Hits, a qual terá grandes sucessos deles, como “Mmmbop”, “Where’s The Love”, “Weird”, “This Time Around”, “If Only”, “Save Me” “Penny And Me”, “Thinking ‘Bout Somethin’”, “Get The Girl Back”, e ainda o mais novo single do trio, “I Was Born”.

“Fazer músicas juntos por 25 anos é um marco que nós tivemos que reconhecer, e qual melhor maneira de se fazer isso do que com uma turnê de aniversário e um álbum de grandes sucessos”, disse o tecladista Taylor Hanson. O guitarrista Isaac Hanson ainda acrescentou, “A resposta do público com a turnê nos deixou muito surpresos, e nós estamos muitos ansiosos de levar essa turnê à América Latina para celebrar essa marca”.

Além do 25º aniversário do HANSON, 2017 é também o 20º aniversário de seu disco de estreia, Middle of Nowhere, que tinha o icônico single, “Mmmbop”, o qual acabou apresentando o grupo ao mundo. A turnê irá contar com apresentações das músicas mais conhecidas do grupo, além das favoritas dos fãs, dessa maneira abrangendo todo seu extenso catálogo.

Fundado em 1992, o trio de irmão começou a carreira tocando músicas clássicas do Rock’n’Roll e Soul, além de escrever material original, criando uma mistura única de harmonias e pop-rock. O grupo acabou tomando o mundo todo com uma força impressionante, graças ao lançamento de estreia deles, em 1997, o que acabou sendo estabelecido como um dos principais artistas do mundo.

Em 2003, o grupo fundou sua própria gravadora independente, a 3CG Records, iniciando uma nova era para a banda, graças ao primeiro álbum lançado de maneira independente, Underneath, com o hit "Penny And Me", posicionando-os entre os grupos independentes mais bem-sucedidas até hoje. Desde então, HANSON lançou três álbuns de estúdio sob o rótulo, visitou o mundo, cultivando uma vibrante base de fãs global, envolvida por suas dinâmicas performances ao vivo e lançou um fluxo contínuo de produtos especiais para a sua comunidade de fãs devotos.

A Middle Of Everywhere Tour apresenta mais de duas décadas de música em uma turnê mundial comemorativa, ao lado de novidades que será seguida por um novo lançamento em 2018.

Para mais informações sobre a turnê e música dos HANSON, visite www.hanson.net.