Gustavo da Lua volta ao palco do Coordenadas Bar nesta quinta (25)

Nesta quinta-feira, dia 25 de maio, o músico Gustavo da Lua, percussionista, compositor e cantor da Nação Zumbi, volta ao palco do Coordenadas Bar para apresentar seu primeiro disco solo, 'Radiante Suinga Bruto Amor'.

Acompanhado dos músicos Juliano Julius (bateria), Thiago Barromeo (guitarra) e Igor Brasil (baixo), Gustavo da Lua leva para o palco da casa as batidas, o suingue, a poesia e toda a qualidade artística e musical que ele e seus parceiros acumularam em anos de estrada, participando de produções de projetos de sucesso, shows nacionais e internacionais que marcaram a história da música brasileira.

Depois do show, o DJ Tito Figueiredo assume o som da casa, colocando o público para dançar ao som do melhor do pop, rock e brasilidades.

Serviço: Gustavo da Lua apresenta 'Radiante Suinga Bruto Amor'

Gustavo da Lua leva para o palco batidas, suingue, poesia e toda a qualidade artística e musical que ele e seus parceiros acumularam em anos de estrada

Data: 25 de maio, quinta-feira. A casa abre às 18h. O show começa às 21h30

Local: Coordenadas Bar - Rua da Passagem, 19 – Botafogo

Ingresso: R$ 20

Mais informações: (21) 3593-5003