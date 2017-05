Filme italiano é aplaudido por 7 minutos em mostra paralela de Cannes

O filme italiano "Cuori Puri", do diretor Roberto De Paolis, foi aplaudido por sete minutos após sua exibição na Quinzena dos Realizadores, a mostra paralela mais importante do Festival de Cinema de Cannes.

O longa foi exibido na noite desta terça-feira (23) e já estreou nos cinemas italianos hoje (24). De acordo com o Sindicato Nacional dos Críticos Cinematográficos Italianos (SNCCI), o filme "é a obra de estreia aparentemente em linha com um certo novo cinema de realidade das periferias".

A entidade afirma que "Cuori Puri conta com inédita intensidade no cinema a busca teimosa e febril por dois jovens protagonistas de uma integridade física e moral que lhes afasta das convenções e dos prejuízos do mundo que os cerca".