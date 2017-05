Cine Arte UFF exibe animação clássica com orquestra de soundpainting ao vivo

Nesta quinta-feira, 25 de maio, a partir das 20h30, o Cine Arte UFF irá proporcionar ao público uma experiência imperdível. A exibição de "As Aventuras do Príncipe Achmed", animação de 1926 dirigida pela alemã Lotte Reiniger, contará com uma orquestra de soundpainting ao vivo.

No palco do cinema, música sinfônica, coro, dança, sonoplastia, performance e imagem estarão integrados por esta técnica.

O Cine Arte UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9, em Icaraí, Niterói, e a sessão tem entrada gratuita, com distribuição de senhas a partir das 19h. A exibição do filme é uma realização do Cineclube Quase Catálogo, que organiza mostras para reconhecer e valorizar o trabalho de mulheres no campo cinematográfico.

Evento tem entrada franca

Desenvolvida na década de 1970 pelo compositor nova-iorquino Walter Thompson, a linguagem do soundpainting é uma técnica de sinais para comunicação de músicos e outros artistas. Hoje já existe uma comunidade de "falantes" ao redor do mundo utilizando-a para a criação de música, dança, teatro e performance.

O Soundpainting Rio, que estará à frente deste concerto, é o primeiro grupo carioca a trabalhar especificamente com o soundpainting desde 2013, sendo coordenado pelo soundpainter Taiyo Omura.

Para este Cine Concerto serão mais de 70 músicos e coralistas juntos para potencializar toda a mágica e delicadeza de um dos maiores clássicos da animação. Dentre as participações especiais estão a Orquestra Sinfônica Aprendiz/Coro Aprendiz, Coral Amantes da Música, Arthur Kauffmann, Marcelo Conti, Sérgio Otero, João Paulo Prazeres, Samira Moriae e Phoenix Dhakirah.

Mais sobre "As Aventuras do Príncipe Achmed"

Na tela, silhuetas de papel recordadas à tesoura representam pessoas, animais, plantas e todo o cenário da obra de 65 minutos, considerada a mais antiga animação filmada de que se tem cópia até hoje. Em “As Aventuras do Príncipe Achmed”, o protagonista recebe um estranho presente de aniversário: um cavalo alado que o leva a viver aventuras incríveis. Ao lado deste fiel companheiro, e com a ajuda de um poderoso feiticeiro, ele conhece diversos personagens, como Aladdin, e até mesmo o amor de sua vida.

Lotte Reiniger levou três anos para filmar, quadro a quadro, cada movimento do filme. As silhetas eram recortadas em cartolina preta e postas sobre uma placa de vidro transparente, iluminada por baixo. A cineasta foi influenciada pela antiga arte das sombras chinesas e indianas, conhecida na Europa desde o século XVIII, bem antes do advento da fotografia e das técnicas do cinema. Pioneira, ela também deu vida a temas populares de óperas clássicas, lendas orientais e contos de fadas.

Serviço:

Cine Concerto ao Vivo - Cineclube Quase Catálogo + Soundpainting

AS AVENTURAS DO PRÍNCIPE AHMED

Dia 25 de maio, às 20h30

Die abenteuer des Prinzen Achmed, Alemanha, 1926, 65'

De Lotte Reiniger

Local: Centro de Artes UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói-RJ

Entrada franca (distribuição de senhas a partir das 19h)