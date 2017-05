Último fim de semana do 'Family Geek Brasil' em Guadalupe terá Anime/Mangá

Os fãs da cultura geek, nerd e pop ainda podem curtir o 'Family Geek Brasil', no Shopping Jardim Guadalupe.

No último fim de semana, o tema do evento será Anime/Mangá e os fãs podem ir caracterizados para participar do Encontro de Cosplay.

No sábado, dia 27, Nilton Simas - ilustrador do mangá 'Lunch Time!'; João Fidelis - ilustrador do mangá 'Rogue Sword' e Jadir Valle - ilustrador da HQ 'Hopelles Life' estarão presentes para fotos e autógrafos e acontece também o Encontro de Cosplay.

Já no dia 28, domingo, Eberton Ferreira - quadrinista da HQ 'Demônio das Matas'; Jorginho - ilustrador de fanzines e Fábio Hasmann - quadrinista da HQ 'Jungle Kamen' são as atrações. Haverá também a participação do Curso de Japonês Shirai.

Quem passar pelo evento encontrará uma série de produtos e objetos como quadrinhos, games, actions figures, canecas, camisetas, miniaturas. São bonecos de diversos personagens que marcaram uma geração de fãs de desenhos de ação, filmes e séries como Batman, Capitão América, Superman, Star Wars, Star Trek, e muitos mais

Programação

Data: 27 de maio, sábado - Anime/Mangá

Nilton Simas: ilustrador do mangá 'Lunch Time!'; João Fidelis: ilustrador do mangá 'Rogue Sword'; Jadir Valle: ilustrador da HQ 'Hopelles Life'; Encontro de Cosplay e participação do curso de Japonês Shirai

Dia 28 de maio, domingo) - Anime/Mangá

Eberton Ferreira: quadrinista da HQ 'Demônio das Matas'; Jorginho: ilustrador de fanzines; Fabio Hasmann: quadrinista da HQ 'Jungle Kamen' e participação do curso de Japonês Shirai.

Serviço: 'Family Geek Brasil'

Data: Até 30 de maio, de segunda a sábado, das 11h às 21h. Domingo das 13h às 21h

Local: Shopping Jardim Guadalupe (1º piso, próximo a Riachuelo) - Av. Brasil, 22.155

Entrada gratuita

Mais informações: (21) 3512-9100