'The Guardian': Morre aos 89 anos Roger Moore, o James Bond de 007

The Guardian publicou nesta terça-feira (23) notícia de falecimento do ator Roger Morre, epítome do sutil cavalheiro Inglês.

Reportagem conta que seus filhos anunciaram sua morte nesta manhã com 89 anos, morando na Suíça, dizendo: "ele faleceu hoje ... depois de uma batalha curta, mas valente contra o câncer".

Roger Moore: "Ser eternamente conhecido como James Bond não tem nenhuma desvantagem"

Moore era mais conhecido por interpretar a terceira encarnação de James Bond. Ele também dedicou muito do seu tempo ao trabalho humanitário, tornando-se um embaixador da boa vontade Unicef ?em 1991.

O ator nasceu em Londres em 1927 e, depois de trabalhar como modelo no início dos anos 50, assinou um contrato de sete anos com a MGM. Seus primeiros filmes não foram particularmente memoráveis.

"Durante meus primeiros anos de atuação, me disseram que para ter sucesso, você precisava de personalidade, talento e sorte em igual medida", disse Moore ao Guardian em 2014.

