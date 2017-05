MAM apresenta "Cassaro e as dobras no espaço-tempo"

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro apresenta a exposição "Cassaro e as dobras no espaço-tempo", um panorama da produção do artista Franklin Cassaro, nascido no Rio em 1962. Dentre as obras que irão ilustrar seu processo criativo, com instalações, esculturas, objetos, fotografias e obras interativas, estará o inflável “Volume flutuante bioconcreto e branco” (1999), pertencente à Coleção MAM Rio.

Franklin Cassaro – Nasceu em 5 de março de 1962 no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha. Cassaro cria objetos vivos, que se modificam e estão em constante evolução. Elementos como o ar e o vento são fundamentais em muitos de seus trabalhos. As performances do artista surgem como atos escultóricos. Sua obra possui muita influência de Lygia Clark.

Exposição faz um panorama da produção do artista Franklin Cassaro

Fez exposições individuais no MAM Rio, em 2001, na Galeria Cândido Portinari, em 1999, no Museu da República, em 1995, e no IBEU de Copacabana, em 1991, todas no Rio de Janeiro. Participou da Frieze Art Fair, de Londres, em 2006, da Art 35 Basel, em 2004, da Art Basel Miami Beach e da Art 34 Basel, em 2003.

Em 2000, integrou a VII Bienal de Havana, a ARCO – Feira Internacional de Arte Contemporânea, em Madri, e a Artissima, de Turin, na Itália. Cassaro participou da 11ª Oficina Nacional de Dança Contemporânea, no Teatro Castro Alves, em Salvador, em 1989.