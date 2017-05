Maestro Peranzzetta lança disco na Sala Baden Powell

O maestro Gilson Peranzzetta vai lançar o disco "Como um Vinho", na Sala Baden Powell, no dia 27 de maio. É o 51° CD do artista e a apresentação terá como convidados os cantores Leny Andrade, João Senise e Valéria Lobão e o flautista e saxofonista Mauro Senise. O espetáculo terá participação especial de Zeca Assumpção, no baixo, e João Cortez, na bateria.

O disco foi gravado ao vivo e produzido por Peranzzetta e foi lançado pela gravadora Fina Flor, apresentando composições próprias, de Cartola e Villa-Lobos.

Gilson Peranzzetta é vencedor de cinco Prêmios da Música Brasileira

Peranzzetta é reconhecido mundialmente

Vencedor de cinco Prêmios da Música Brasileira, citado pelo maestro e produtor Quincy Jones como um dos maiores arranjadores do planeta, Peranzzetta é um dos nomes brasileiros de maior reconhecimento no Brasil e no exterior, por sua excelência como solista, pela sofisticação de suas composições e arranjos.

Em abril de 2016 Gilson fez um show comemorando seus 70 anos, na Sala Cecília Meireles no Rio de Janeiro. O espetáculo gravado ao vivo resultou no disco que está sendo lançado este ano pelo selo Fina Flor, de Ruy Quaresma.

O repertório é composto por 10 músicas autorais, traçando um panorama dos 60 anos de carreira do maestro e dois arranjos emblemáticos feitos por Peranzzetta para o Prelúdio 4 das Bachianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos e As Rosas não falam de Cartola.

Serviço:

Gilson Peranzzetta: Lançamento de CD

Data: 27 de Maio de 2017.

Local: Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Av. N. Sra. De Copacabana, 360.

Telefone: 2547-9147 e 98675-4222.

Horário: 21h

Gênero: Show Musical

Duração: 60 minutos

Classificação: 18 anos

Preços: R$ 40,00 (inteira) R$ 2o,00 (meia)

Ingressos à venda na bilheteria do teatro de 4ª a domingo das 14 às 21h

Cadeirantes: Sim

Estacionamento: Não

Cartões de Débito e crédito: não

Lotação: 469 pessoas