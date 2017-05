Leo Young lança livro no Rio

Leo Young, vencedor da terceira temporada do MasterChef estará na livraria Da Travessa no Shopping Leblon, dia 25/05 (quinta-feira), às 19h, para uma noite de autógrafos do seu livro 'A Cozinha de Leonardo Young'. Na obra, lançada pela editora Astral Cultural e licenciada pela produtora Endemol Shine Brasil, o autor conta sua trajetória na cozinha, além de trazer 52 receitas únicas e deliciosas para os leitores.

Em 'A Cozinha de Leonardo Young', o vencedor conta desde o segredo do famoso carpaccio de vieiras, com o qual venceu o programa de culinária mais querido do Brasil, até o caminho que o levou a adentrar no universo da gastronomia. A influência começou em casa: seus pais são cozinheiros de mão cheia. A mãe, austríaca, domina a cozinha europeia, enquanto o pai, chinês, é especialista na culinária oriental.

Atualmente o chef dedica-se integralmente à culinária e acredita que a comida não tem necessidade de ser rebuscada para ser boa. No livro, ele ensina a fazer pratos criativos e cheios de sabores, alguns, inclusive, sem gastar muito tempo na cozinha. As preferências de Leonardo aparecem nos capítulos do livro. É claro que a gastronomia asiática, especialidade do chef, não poderia ficar de fora, assim como os pratos mais famosos que ele preparou na competição.

“Neste livro, eu escolhi algumas das receitas que eu mais gosto para dividir com vocês. A ideia é surpreender meus leitores com os sabores que tocaram meu coração e passar um pouco de todo o conhecimento que eu adquiri até então. Espero que vocês possam se apaixonar pela gastronomia assim como eu, e, com isso, testar seus próprios sabores e adaptações e dividir comigo essa experiência, afinal acredito que cozinhar é uma das formas mais genuínas de se transmitir amor.”, afirma Leonardo Young

Serviço: 'A Cozinha de Leonardo Young'

Data: 25 de maio, quinta-feira, a partir das 19h

Local: Livraria Da Travessa no Shopping Leblon

Entrada Gratuita