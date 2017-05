Istituto Europeo di Design inaugura exposição interativa "Ambientes Infláveis"

O Istituto Europeo di Design (IED) abre no próximo dia 27 de maio, a partir das 12 horas, no teatro do Cassino da Urca, a exposição "Ambientes Infláveis", com a instalação dos artistas Hugo Richard e Natali Tubenchlak. A mostra comemora o aniversário de três anos de atividades no Rio de Janeiro. A instalação “Ambientes Infláveis” é interativa, e o público poderá entrar dentro dela, que é feita de material translúcido e colorido, proporcionando uma nova forma de perceber o local.

“Ambientes Infláveis” traz experiências de ocupação e interferência na paisagem de lugares e caminhos

Após passar por cidades como São Paulo e Buenos Aires, e paisagens únicas como a Patagônia Argentina e seus glaciares, o trabalho de pesquisa dos dois artistas agora ocupa espaços inabitados, explorando o diálogo entre a arquitetura e a memória afetiva do lugar. “Ambientes Infláveis” traz experiências de ocupação e interferência na paisagem de lugares e caminhos, através de grandes objetos efêmeros. Simultaneamente escultura e objeto arquitetônico, cria um encantamento, ao se relacionar e se transformar de acordo com o espaço com o qual interage.

O prédio do teatro do Cassino será totalmente revitalizado, com previsão de início das obras ainda este ano, em um processo que abrangerá restauro e modernização de seu espaço para instalação do Centro Latino-Americano de Inovação em Design. O antigo teatro abrigará um moderno auditório, para múltiplos usos.

O IED é uma rede internacional de onze escolas de design em três países (Itália, Espanha e Brasil), com sede em Milão. Com 1.900 professores, todos inseridos no mercado, mais de mil parcerias com empresas e instituições em todo o mundo, já formou mais de 150 mil profissionais desde a sua fundação, em 1966. O IED é uma rede de ensino que proporciona intercâmbio de culturas e de constante aprimoramento do saber. “Saber é saber fazer” é a proposta que projetou a instituição, em seus mais de 50 anos de atividade, como centro de propostas inovadoras em design.