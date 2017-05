Estudo elege Torre Eiffel o local histórico mais fotografado

A Torre Eiffel foi eleita o local histórico mais fotografado do mundo por uma pesquisa realizada pela Sony Mobile. O levantamento "New Perspectives" ("Novas Perspectivas") também revelou que mais da metade das fotos tiradas nesses lugares se limita a poucos ângulos.

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ficou em 16º lugar. Ainda segundo o estudo, 55% dos turistas afirmaram que a escolha dos itinerários de viagem se deve à oportunidade de tirar fotos.

Ao mesmo tempo, 47% dos entrevistados disseram estar cansados de ver fotos em apenas três ângulos diferentes. "Essa pesquisa nos deu a real medida do quanto a fotografia é um elemento imprescindível nas férias e do quanto é forte a ligação entre as duas", afirmou o gerente de vendas da Sony Mobile, Stelios Charalampakis.

Confira os 30 locais históricos mais fotografados, segundo a pesquisa:

1 - Torre Eiffel (França)

2 - Big Ben (Reino Unido)

3 - Museu do Louvre (França)

4 - Empire State Building (EUA)

5 - Burj Khalifa (Emirados Árabes)

6 - Catedral de Notre-Dame (França)

7 - Basílica de São Pedro (Vaticano)

8 - Times Square (EUA)

9 - Templo da Sagrada Família (Espanha)

10 - Coliseu (Itália)

11 - Estátua da Liberdade (EUA)

12 - Machu Picchu (Peru)

13 - Alhambra (Espanha)

14 - Borobudur (Indonésia)

15 - Praça Vermelha (Rússia)

16 - Cristo Redentor (Brasil)

17 - Taj Mahal (Índia)

18 - Burj Al Arab (Emirados Árabes)

19 - Monte Fuji (Japão)

20 - Palácio de Buckingham (Reino Unido)

21 - Tokyo Tower (Japão)

22 - Baía de Ha Long (Tailândia)

23 - Arco do Triunfo (França)

24 - Muro de Berlim (Alemanha)

25 - Fontana di Trevi (Itália)

26 - Muralha da China (China)

27 - Sydney Opera House (Austrália)

28 - Table Mountain (África do Sul)

29 - Park Güell (Espanha)

30 - Basílica do Sagrado Coração (França)