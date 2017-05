Banda Beker lança clipe autoral "Entre todas as Coisas"

Com um estilo inovador, a Banda Beker composta por 3 jovens músicos, lança hoje em mais um clipe autoral: "Entre todas as Coisas" .

Com pouca verba, mas com muita criatividade, o roteiro fala de amor. Uma mistura de sonho, imaginação, lembrança, tudo contado em primeira pessoa. Como? A narrativa foi gravada com uma camera filmadora "de ação" presa na cabeça de um dos amigos da banda. O resultado são momentos totalmente inusitados. Os cenários são bem cariocas: Praia, Vista Chinesa, Floresta da Tijuca, Lagoa, Parque Lage. A busca pela mulher amada gera uma linguagem totalmente irreverente levada pela balada pop da banda que veio pra ficar.

Lucas Ripper, Joao Victor Mallet e Pedro Armbrust formaram a banda em 2016 e este é o segundo clipe produzido e gravado com recursos próprios. Segundo Lucas Ripper a banda quis, dessa vez, fazer um clipe que chamasse atenção também por sua história e roteiro, por isso inovaram na linguagem.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=u-BTCXj7VGs