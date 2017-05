Tom Cavalcante apresenta o espetáculo 'Stomdup' para o público carioca

Sucesso de público, com plateia lotada em todas as suas apresentações, o espetáculo 'Stomdup' chega ao Rio na próxima sexta, dia 26 de maio, para única apresentação no Teatro Bradesco Rio.

O espetáculo adiciona ao humor e talento únicos do artista uma inédita produção em apresentações desse gênero.

No palco, Tom canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, entre outras surpresas.

Cada apresentação tem seus diferenciais únicos, pois Tom trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso, que ele domina tão bem.

Tom Cavalcanti em 'Stomdup'

As observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país somam-se às hilariantes imitações de personalidades da televisão e aos personagens originais do humorista, como o hilário João Canabrava, o velho contador de causos Sr. Venâncio e a petulante doméstica Jarilene.

Um dos maiores humoristas do Brasil, Tom carrega o raríssimo dom de captar a essência do comportamento humano de cada indivíduo e traduzi-la com absoluta riqueza de detalhes no gestual, no olhar e na reprodução da voz. Entre criações próprias e imitações, já deu vida a mais de duzentos personagens.

Sucesso na TV desde 1992, o trabalho do artista é reconhecido pelas maiores premiações do meio artístico nacional.

Serviço: Tom Cavalcanti apresenta 'Stomdup'

Data: 26 de maio, sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Bradesco Rio - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br