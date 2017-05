Orquestra Sinfônica da UFRJ apresenta Mahler em concerto gratuito

Nesta segunda-feira (22), a Orquestra Sinfônica da UFRJ (OSUFRJ), a mais antiga do Rio de Janeiro e parte do ProArt, do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, se apresenta no Salão Leopoldo Miguez, da Escola de Música da Universidade, em concerto gratuito, a partir das 19h. Considerada a sala com a melhor acústica da cidade, o espaço data de 1922.

Sob a regência de Felipe Prazeres, o programa traz três jovens solistas em peças do final do século XIX e início do século XX, essenciais no repertório clássico, de três grandes compositores: Ravel, Sarasate e Mahler.

Gabriel Vieira, de 18 anos, aluno de harpa da Escola de Música, aprovado no concurso anual para solistas da OSUFRJ - voltado aos estudantes do bacharelado da Escola -, será o solista da bela peça Introdução e Allegro, de Maurice Ravel. Em seguida, a violinista Priscila Plata Rato, de 29 anos, uma das mais expressivas de sua geração, toca com a orquestra a Fantasia Carmen, de Pablo de Sarasate, compositor e violinista espanhol radicado na França na segunda metade do século XIX.

O concerto se encerra com a Sinfonia nº 4, de Gustav Mahler, um dos mais importantes compositores de música sinfônica, marco da virada do século. Sendo uma sinfonia bastante lírica e pouco dramática – em comparação às demais sinfonias do compositor – a obra foi escrita para soprano e orquestra. No quarto movimento, Das himmlische Leben (A Vida Celestial), Mahler retoma uma de suas canções (Lied) escrita alguns anos antes, onde uma voz de soprano enuncia os prazeres gastronômicos do céu. Luisa Suarez, cantora revelação de 2016 pelo Jornal O Globo, que foi aluna da Escola de Música da UFRJ, faz a aclamada peça de Mahler com a OSUFRJ.