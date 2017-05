BNDES divulga lista de 22 filmes selecionados para receber R$ 15 milhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (22) os 22 filmes brasileiros vencedores do Edital de Cinema 2016. O banco vai distribuir R$ 15 milhões entre os contemplados, nas categorias animação (curta e longa metragens), documentário, ficção, finalização e coprodução internacional.

Criado em 1995, nesta edição, o edital ampliou o apoio à categoria de filmes de animação, com a inclusão de curtas-metragens, que receberão R$ 200 mil cada. Nesse segmento, os vencedores foram As Novas Aventuras do Kaiser, de Marcos Magalhães; Lulina e a Lua, de Marcus Vinicius Vasconcelos; Na Trilha das Borboletas Azuis, de Vini Wolf; Safo, de Rosana Urbes; e Subsolo Invisível, de Otto Guerra. Já os dois longas de animação selecionados (Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg e Gabriel Bitar; e Viajantes do Bosque Encantado, de Alê Abreu) receberão R$ 1,5 milhão cada produção.

Na categoria ficção, são dois grupos de vencedores: o primeiro para projetos que priorizem o sucesso comercial, sem prejuízo da qualidade artística e técnica, teve como premiados foram Eduardo e Mônica, de René Sampaio; e Maldita, de Tomás Portella; que receberão R$ 1 milhão cada.

O grupo 2 da categoria ficção é voltado a filmes que priorizem a busca de reconhecimento artístico e técnico no mercado internacional, e pelo menos um dos filmes apoiados deve ser de um cineasta estreante, no caso o diretor Angelo Defanti, com o filme O Clube dos Anjos. Os demais contemplados nesse grupo foram Malês, de Antonio Pitanga e Walter Carvalho; O Império, de Karim Ainöuz; O Luto de Joana, de Cristiane Oliveira; e Relato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes. Cada longa-metragem receberá R$ 1 milhão.

Na categoria documentário, foram cinco projetos aprovados, com apoio de R$ 500 mil cada: Aurora, de João Vieira Torres; Como Seria?, de Daniel Gonçalves; Em Nome Desta Terra, de Aurélio Michiles; PRK30, de Eduardo Albergaria e Paulo de Barros; e Vozes no Silêncio, de Renata Maria Coimbra.

As produções Canastra Suja, de Caio Sóh; e Simonal, de Leonardo Domingues; foram as escolhidas na categoria finalização e receberão R$ 500 mil cada. Para coprodução internacional, foi escolhida a película Los Silencios, de Beatriz Seigner, da Miríade Filmes e Produções Artísticas, que terá apoio de R$ 500 mil e realizará o filme em parceria com a Colômbia, com participação francesa.