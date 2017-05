Arlindo Cruz continua internado em recuperação neurológica, no Rio

O cantor e compositor Arlindo Cruz, 58 anos, continua internado há mais de 2 meses no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. O estado de saúde do artista é considerado estável e ele continua em processo de recuperação neurológica.

De acordo com a equipe médica, sua evolução segue de forma gradual e ainda não é possível afirmar se o cantor ficará com sequelas. Os médicos informam ainda que estão avaliando a possibilidade de transferir o cantor para a unidade semi-intensiva.

O estado de saúde de Arlindo Cruz é considerado estável e ele continua em processo de recuperação neurológica

Arlindo Cruz está internado desde o dia 17 de março depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico, em casa, quando se arrumava para embarcar para São Paulo, onde cumpriria uma agenda de shows. Ele teve a região do tálamo afetada, que é a área profunda do cérebro responsável pelos movimentos. O cantor já respira sem a ajuda de aparelhos, consegue abrir os olhos e responde a alguns estímulos.