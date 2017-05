Ventre e Mahmed se apresentam no Teatro Sérgio Porto

Os cariocas da Ventre recebem os potiguares da Mahmed no dia 19 de maio (sexta-feira). Retornando de uma série de shows no sudeste, chegando a abrir para os gringos da BadBadNotGood, no Rio e em São Paulo, a banda do Rio Grande do Norte traz para o Rio seu som instrumental com altas doses de experimentalismo. Já a Ventre é uma das bandas de destaque da cena independente nacional e acaba de se apresentar no Festival Bananada, um dos principais do país, arrancando elogios do público. O encontro acontece no Teatro Sérgio Porto, no Humaitá, a partir das 20h. Os ingressos custam 40 reais (inteira) e 20 reais (meia ou com nome na lista).

Sem tocar no Rio de Janeiro desde o início do ano, quando se apresentaram no Circo Voador, a banda Ventre retorna cheia de saudades de casa. A combinação de letras intimistas com o indie rock dos anos 2000 e a psicodelia dos anos 70 são os ingredientes especiais do grupo. O power trio é formado pela voz e guitarra de Gabriel Ventura, o baixo de Hugo Noguchi, e a bateria de Larissa Conforto, a aniversariante do dia. Na apresentação, a banda toca as canções do elogiadíssimo álbum de estreia, tais como “Carnaval”, “Mulher” e “Bailarina”. Conhecidos na cena independente, além do Bananada, os músicos já se apresentaram no Do Sol (RN), Coquetel Molotov (PE), Transborda (MG), Vaca Amarela (GO), MoLA (RJ) e SIM São Paulo 2016, e muitos outros festivais pelo país.

Elogiado pela crítica, o Mahmed vem mudando o cenário da música instrumental no país. Com influência de bandas de rock alternativo, o seu som intrigante e delicado levou o grupo a se apresentar em festivais como Primavera Sound, em Barcelona; além dos festivais nacionais Coquetel Molotov (PE), DoSol (RN), Mimpi Film Fest (RJ), e muitos outros. No repertório do show, canções do seu EP mais recente "Clao, Inércia" (2016), e músicas dos aclamados "Domínio das águas e dos céus" (2013) e "Sobre a Vida em Comunidade" (2015). O grupo é formado por Ian Medeiros (bateria), Dimetrius Ferreira (guitarra), Leandro Medeiros (baixo) e Walter Nazário (guitarra e sintetizador).

A noite é apresentada pelo selo Balaclava Records, do qual as duas bandas fazem parte. O Teatro Sérgio Porto é localizado na Rua Humaitá, nº 163. O local tem capacidade para um público de 130 pessoas.

Serviço

Mahmed e Ventre

Data: 19/05/2017 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá, nº 163 - Humaitá - Rio de Janeiro/RJ

Ingresso: R$40 (inteira) l R$20 (meia ou nome no evento)

Classificação etária: Livre

Evento: https://www.facebook.com/events/1491388067546099/