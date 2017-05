Tragicomédia “Crimes Delicados” abre temporada no Teatro dos 4

A Tragicomédia “Crimes Delicados” está de volta aos palcos cariocas. O espetáculo, sucesso nos teatros de todos os cantos do país e américa do sul, inicia temporada no dia 09 de maio no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea. Com texto de José Antônio de Souza e direção de Marcus Alvisi, o espetáculo convida o público a mergulhar num ambiente de humor e suspense até o limite.

Os sentimentos são os fios condutores da peça que envolve a articulação de um crime e o abuso de poder. A peça trata da violência implícita no subconsciente do ser humano que o torna capaz de articular os interesses mais obscuros, inclusive o desejo de matar. “Crimes Delicados” possui diálogos rápidos e ágeis e apresenta pela primeira vez um time só de artistas masculinos na peça, formado por André Junqueira, Well Aguiar e Bernardo Schlegel.

A cada minuto, com tiradas sarcásticas e bem humoradas, aliadas a muito suspense, a trama envolve o espectador e estimula a criação de expectativa quanto ao desfecho da história. Segundo José Antônio de Souza, “Crimes Delicados” é: “Uma comédia de costumes, onde as vítimas reconhecerão isso e os assassinos também”.