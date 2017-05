Show do Erasmo Carlos encerra temporada da Casa Levi`s no Rio

Neste sábado (20) o show do Erasmo Carlos para o encerramento da Casa Levi's no Rio de Janeiro.

Com realização da Daterra Cultural, o projeto comemorou os 144 anos da existência do jeans.

O dia de comemoração contou com customização de jeans com Marcelo Lamarca. A banda carioca Beach Combers aqueceu a galera.

Erasmo Carlos levantou o público da Casa com grandes sucessos. Ninguém ficou parado. O ícone do rock nacional reuniu públicos de várias idades, mostrando a força do rock'n'roll!