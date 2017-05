RedeTV! fecha acordo com a CBV para transmissão de amistosos das seleções brasileiras de vôlei

Com o fim da temporada 2016/2017 da Superliga de Vôlei, a RedeTV! acaba de firmar um novo acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol para transmitir, a partir de junho, amistosos das seleções brasileiras feminina e masculina. No primeiro jogo, que será no dia 1º de junho, a seleção feminina de vôlei jogará contra a República Dominicana, diretamente de Belém (PA).

A transmissão será ao vivo, às 21h30, pela RedeTV!. Ao todo, serão quatro partidas, com narração de Marcelo do Ó e comentários dos ex-jogadores Ana Moser e William Carvalho.

Superintendente de Jornalismo e Esportes da emissora, Franz Vacek ressalta a importância de abrir espaço na grade do canal para os jogos: "É a consolidação do projeto vôlei na RedeTV!. São os melhores jogadores do mundo, gratuitamente em televisão aberta para os telespectadores da emissora, que cada vez mais investe em esportes".