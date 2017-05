Famosos curtem o Corona Sunsets na Marina da Glória

Ontem, 20 de maio, a cerveja Corona reuniu cerca de quatro mil pessoas em mais uma edição do Corona Sunsets no Rio de Janeiro. Produzida pelas agências Haute e Fishfire e baseada em seu conceito This Is Living - que exalta a importância das atividades ao ar livre e de se ter grandes experiências em torno do pôr do sol -, a primeira edição do ano do evento, que chegou em 2017 com "ares" de festival, recebeu Cristiane Dias, Rachel Apolonio, Giselle Batista, Leticia Birkheuer, Maicon Rodrigues, Nando Rodrigues, entre muitos outros.

Durante o Corona Sunsets, o público pôde participar de Oficinas e Workshops de diferentes segmentos, como a oficina de macramê e a de live Painting em shapes de prancha.