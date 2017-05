Exposição transforma Galeria Candido Portinari em sala de leitura

A exposição 'Revista Expandida' tem início dia 26 de maio, às 17h, na Galeria Candido Portinari, campus Maracanã da Uerj.

Utilizando sofás, vitrines e mesas para transformar o local numa sala de leitura, a mostra traz um ambiente atrativo para que o público venha conhecer a produção gráfica dos participantes, entre eles, artistas visuais, professores e jornalistas.

"A partir de uma provocação curatorial e um tom de retrospectiva, os participantes receberam a proposta de revisitar suas produções gráficas e editorias para escolherem suas páginas favoritas ou estrategicamente mais significativas", afirma Renata Gesomino, que faz parte da curadoria da exposição junto com Jorge Menna Barreto.

Para ele, esse processo de singularização aconteceu de certa forma, baseado no acaso, gosto ou rejeição. "Os critérios de escolha adotados pelos autores são pessoais, transformando a empreitada num jogo aberto a possibilidades e cruzamentos inusitados, declara.

'Revista Expandida' conta com ‘textos’ surpreendentes de Regina Melin, Traplev, Graziela Kunsch, Newton Goto, Rosana Ricalde e Alexandre Sá. Valendo-se do pensamento crítico, eles prometem fazer com que o espectador sinta desejo de mergulhar nas páginas e compreender seu contexto original.

Serviço: UERJ/SR-3/Decult/Coexpa apresentam Exposição 'Revista Expandida'

Curadoria: Renata Gesomino e Jorge Menna Barreto

Inauguração: 26 de maio, às 17h

Visitação: até 21 de julho, das 10h às 18h. Segunda a sexta-feira das 10h às 18h

Local: Galeria Candido Portinari - Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã

Entrada franca

Mais informações: (21) 2334-0114