Ex-líder do Pink Floyd provoca brasileiros com frase e foto de Temer

O ex-baixista e líder do Pink Floyd, Roger Waters, postou em suas redes sociais neste domingo uma foto do presidente da República Michel Temer e deixou uma provocação aos brasileiros.

“Brasil, é essa vida que vocês realmente querem?”, escreveu o músico.

O questionamento de Waters tem ligação direta com o seu novo trabalho, “Is This the Life We Really Want?”, previsto para ser lançado no próximo dia 2 de junho.

O ex-baixista do Floyd é conhecido não só por suas composições de rock progressivo, mas também pelas suas opiniões políticas, que dentro da música já geraram clássicos como “The Wall”, mas que fora dela costumam gerar polêmica.

No ano passado, Waters transformou o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um porco durante o seu show no festival Desert Trip, no estado americano da Califórnia.

