"Colours of Ostrava" o festival de músicainternacional mais importante da Europa Central

De 19 a 22 de julho acontece na República Tcheca o “ Colours of Ostrava” o festival de música internacional mais importante da Europa Central. Como em todos os anos o festival é realizado no antigo polígono industrial de Dolní Vítkovice.

Os artistas que lideram em 2017 são: Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, Alt-J, Midnight Oil, Birdy, Moderat, LP, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, Benjamin Clementine, UNKLE, Booka Shade, Nouvelle Vague, Afro Celt Sound System entre outros.

Este festival oferece uma seleção incrível de artistas contemporâneos e clássicos, do gênero eletrônico, pop, jazz, rock indie e reggae. Mais de 350 eventos são esperados neste festival desde bandas, DJs, filmes, debates abertos, oficinas, teatro, poesia e instalações artísticas.

Mas o programa diversificado é apenas uma das coisas que faz de “Colours of de Ostrava” único. O festival é realizado no local das antigas minas e da siderúrgica da cidade, patrimônio cultural europeu e que oferece uma acústica e uma experiência inesquecível. Apesar de seu ambiente industrial, o local do festival é adequado para o conforto de todos tem espaços verdes e também silenciosos e espaços sombreados que são ideais para descansar e recarregar as baterias.

Em termos de alojamento, existem opções que vão desde campings nos pitorescos arredores do Castelo de Silésia de Ostrava a opções de hotéis alta qualidade no centro da cidade. Seja qual for a opção não há necessidade de percorrer longas distâncias para o festival, que fica a apenas três paradas de bonde do centro da cidade.

Ingressos para os quatro dias do festival estão disponíveis no site: www.colours.cze na rede Ticketpro por 96 euros. Também podem ser reservados online ingressos para o camping e estacionamento. Importante saber também que os preços de alimentos e bebidas são bem razoáveis: uma cerveja grande custa pouco mais de 1 euro.

Para mais informações visite www.colours.cz