CCBB apresenta Cena Brasil Internacional, de 31 de maio a 11 de junho

A a sexta edição do festival Cena Brasil Internacional (de 31 de maio a 11 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil e na Praça dos Correios).

Com espetáculos de teatro e dança, a mostra apresenta dez atrações no total, sendo de quatro companhias brasileiras e quatro estrangeiras, de três países: Alemanha, Itália e Japão.

Entre os internacionais, o festival apresenta duas autoras e diretoras italianas inéditas no Brasil: Claudia Castellucci (dança) e Lucia Calamaro (teatro). E também traz uma peça da autora feminista alemã Sibylle Berg, que escreveu uma obra sobre o feminismo jovem para o The Maxim Gorki Theatre, um dos grupos mais politizados da Alemanha. O espetáculo é inédito no Rio (passou por Belo Horizonte).

O mestre do butô, Tadashi Endo, ganhará uma homenagem por seus 70 anos de vida e 15 de parceria com o Brasil. Ele fará três solos, sendo um inédito no Brasil e que só será apresentado no Cena: Maboroshi.

Temos as companhias brasileiras também! O grupo Espanca! apresenta Real, seu trabalho mais recente. O festival programou duas estreias nacionais: O Abacaxi, com texto da atriz Veronica Debom, que divide cena com o ator Felipe Rocha. A direção é de Debora Lamm e Fabiano de Freitas. A outra estreia será Mortos-Vivos: Processo para uma Ex-Conferência, a nova criação do grupo Foguetes Maravilha.