'Café em bom som' apresenta o show 'Minhas mulheres tristes' dia 23 de maio

A Featerj - Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que assumiu a residência artística do Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon, apresenta nos meses de abril e maio, sempre às terças-feiras, 20h, o projeto 'Café Pequeno em bom som'.

Sob curadoria e produção de Roberto Jerônimo, projeto pretende oferecer aos amantes da música popular brasileira, uma série de shows diversificados. No dia 23 de maio, acontece a apresentação do show 'Minhas mulheres tristes'.

O espetáculo

No palco, Sara e Nina, cantoras, atrizes, dançarinas, performers e amantes: o "casal da diversidade". A dupla está junta como casal há 10 anos, mas só inauguraram o trabalho como dueto há dois. Em 2016, lançaram o espetáculo 'Minhas Mulheres Tristes', no qual homenageiam as grandes vozes femininas brasileiras dos anos 30 a 60, e seguem entre viagens e temporadas.

Ficha Técnica

Com Sara e Nina

Produção: HaZuQ Produções Artísticas

Criação: Sara e Nina, Miwa Yanagizawa

Colaboração Artística: Pedro Yudi

Arranjos: Pedro Henrique Santos Barbosa

Intérpretes: Sara e Nina, Petra Babosa, Bridtinha Carlota

Projeto Café Pequeno em Bom Som

Curadoria e produção de Roberto Jerônimo

Serviço: 'Minhas mulheres tristes'

Data: 23 de maio, terça-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva 269 – Leblon

Ingresso: R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia

Classificação: 14 anos

Mais informações: 21 2294-4480