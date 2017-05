Virada Cultural começa neste sábado com mais de 900 atrações em São Paulo

A programação da Virada Cultural de São Paulo deste ano começa às 18h deste sábado (20) e prossegue até as 18h de domingo (21) com atrações culturais em diversos pontos da cidade. Neste ano, a edição do evento contará com 900 atrações, em 100 locais espalhados por toda a cidade, em 30 das 32 subprefeituras (com exceção da Vila Prudente e de São Miguel).

Os grandes shows que em anos anteriores aconteciam no centro da cidade foram transferidos para palcos montados em cinco regiões: o Sambódromo, o Parque do Carmo, o Autódromo de Interlagos, a Chácara do Jockey e a Praça do Campo Limpo. Já a região central receberá trações menores.

A abertura contará com diversas atrações, entre elas o musical Auê – Barca dos Corações Partidos, no Vale do Anhangabaú; Liniker e os Caramelows, na Chácara do Jockey; Daniela Mercury, no Sambódromo do Anhembi; Curumin canta Stevie Wonder, no Boulevard São João; Finger Fingerrr na Rua 7 de Abril; Rita Braga – Homenagem a 120 de Pixiguinha, na Esquina da Avenida Ipiranga com a São João; Trio Alvorada,na Praça do Patriarca; e Circo Teatro Palombar, no Paissandu.

Entre as grandes atrações deste ano estão também Fafá de Belém e o grupo Olodum, que se apresentarão no Sambódromo. Também haverá shows de Erasmo Carlos, Mano Brown, É o Tchan, Roberta Miranda e Molejo espalhados pela cidade. O Consulado Geral de Portugal, que vai participar da Virada Cultural, vai trazer o cantor português Camané para o encerramento da festa, no Teatro Municipal.

Teatro

Outra novidade deste ano serão os cortejos cênicos, com artistas variados, que passarão pelo centro da capital. Também haverá intensa programação nos equipamentos municipais como teatros, centros culturais, bibliotecas e casas de cultura. Quem quiser assistir aos espetáculos de teatro precisará retirar os ingressos antecipadamente no Teatro Municipal, das 10h às 16h. Cada pessoa poderá pegar até dois ingressos.

No Teatro Municipal haverá o espetáculo Winterraise – Vinícius Atique e Ballet da Cidade; no Teatro Arthur Azevedo, a peça Limpe todo o sangue antes que manche o carpete; Orleans Street Band, no Arouche; na rua José Bonifácio, no tablado Risadaria, Rogério Vilela apresenta Olá Terráqueos; na rua do Tesouro com a rua Direita, será feita a projeção do making of do premiado filme “Era o Hotel Cambrigde”, além de bate-papo com a cineasta Eliane Caffé e atores do filme, entre eles refugiado e imigrantes. A programação completa está disponível no site da prefeitura.

Viradinha

As crianças terão novamente uma programação especial, com a Viradinha, que ocorrerá na Biblioteca Monteiro Lobato, na Chácara do Jockey, no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, no Largo do Rosário e demais espaços da cidade. Entre as atrações estão oficinas, contações de histórias e apresentações teatrais e musicaos voltadas para o público infantil.

Para facilitar o acesso do público às atrações da Virada Cultural, a SPTrans montou um esquema especial de linhas de ônibus. Em virtude do bloqueio de vias durante os eventos e apresentações em diferentes regiões da cidade, 64 linhas de ônibus municipais terão itinerários alternativos. Dessas, 57 operam na região central da cidade. Para se deslocar entre um show e outro durante a madrugada, os passageiros poderão utilizar sete linhas do serviço noturno que estarão disponíveis.