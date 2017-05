Valciãn Calixto recria “Imperfeito”, de Pato Fu, em coletânea

Desconstruir músicas marcantes do Pato Fu é o objetivo da coletânea “O Mundo Ainda Não Está Pronto”, que presta tributo ao grupo mineiro em dois discos com a participação de nomes destaques do cenário nacional. Direto do Piauí e representando a cena TrisTherezina, o cantor Valciãn Calixto apresenta a sua interpretação de “Imperfeito” no primeiro volume da coletânea, que reúne um total de 30 faixas e artistas variados para homenagear uma das bandas mais marcantes do rock nacional.

“Imperfeito” é um bom exemplo da sonoridade fluida do Pato Fu, que nesta música explora seu lado mais pop em uma letra divertida sobre o fim de um relacionamento. Dando seu próprio toque à canção, Valciãn Calixto traz uma mescla de sua personalidade musical única, ritmos regionais e o clima descontraído da canção, que faz parte do álbum “Isopor” (1999).

“Assim que fui convidado para o projeto, havia escolhido outra música, não lembro qual agora. Mas em seguida mudei de ideia assim que lembrei de ‘Imperfeito’, sempre curti essa faixa. Então eu quis fazer algo totalmente diferente do meu primeiro disco e até do meu single mais recente, mas que ainda assim fizesse parte da minha vivência musical. Mirei no brega e acertei o forró! ‘Imperfeito’ nasceu pra ser um forró romântico”, relembra o cantor, que como uma geração inteira de brasileiros, conheceu o som do Pato Fu ainda na adolescência.

A gravação aconteceu em casa e em família, no Calistúdio. Enquanto Valciãn executa guitarras, baixo, escaleta e canta, Marciano Calixto toca percussão (congas, repinique, triângulo, jam black, carrilhão), flauta e faz backing vocals. Já Marlúcio Calixto assume os teclados. O trio assina a produção e os arranjos da faixa.

“O Mundo Ainda Não Está Pronto” é um lançamento dos sites Hits Perdidos e Crush em Hi-Fi, já disponível no site https://www.omundoaindanaoestapronto.com.br/ para audição gratuita. Também participam do tributo Antiprisma (SP), Berg Menezes (PE), Capotes Pretos na Terra Marfim (CE), Der Baum (SP), Djamblê (SP), Eden (BA), Dum Brothers (SP), Estranhos Românticos (RJ), FELAPPI e Marcelo Callado (RJ), Floreosso (SP), Gabriel Coelho e Renan Devoll (SP), Gilber T e os Latinos Dançantes (RJ), Horror Deluxe (MG), João Perreka e os Alambiques (SP), Lucas Adon (SP), Lerina (SP), Mel Azul (SP), Molodoys (SP), Paula Cavalciuk (SP), Pedroluts (SP), Serapicos (SP), Silvia Sant’anna (SP), Subcelebs (CE), The Cabin Fever Club (SP), The Outs (RJ), Theuzitz (SP), TucA e Thaís Sanchez (PB), Venus Café (RJ) e Yannick com Camila Brumatti (SP).

O lançamento vem na esteira do novo single de Valciãn Calixto, “Má Vontade Boa Intenção”, que antecipa seu próximo álbum de estúdio e sucessor do elogiado “FODA!”.

Ouça “Imperfeito” por Valciãn Calixto: http://bit.ly/2pNXNJG