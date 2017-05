Projeto Cinemão apresenta documentários em vários pontos da cidade com entrada gratuita

O Cinemão realiza de maio a junho a 1ª Mostra Cinemão É Tudo Caô. A mostra exibirá documentários produzidos em todo o estado do Rio de Janeiro e tem o objetivo de realizar homenagens aos realizadores e coletivos audiovisuais independentes. A mostra começará no dia 25 de maio, quinta-feira, às 19h, na Escola Teófilo Moreira, em Vargem Grande. Lá serão exibidas dois curtas e um longa seguido de debate.

Logo após, a mostra segue para Santa Cruz (28/5), na Praça dos Jesuítas, e termina em Jacarepaguá (7/6).

No âmbito das realizações da Mostra, além da presença de produtores e realizadores audiovisuais serão convidados membros de órgãos e instituições públicas voltadas para o audiovisual que possam enriquecer o intercâmbio e as experiências com realizadores e com o público presente.

Com o intuito de difundir ainda mais as realizações propostas e atuar no processo de formação de plateias para o cinema nacional, a MOSTRA Cinemão É TUDO CAÔ terá entrada franca para todas as suas atividades.

“A Mostra Cinemão É TUDO CAÔ é uma ótima oportunidade para os produtores independentes. A exibição de filmes em espaço público é uma experiência marcante tanto para o público quanto para os realizadores. Documentário é cinema. E Cinema É TUDO CAÔ”, afirma o idealizador da mostra, Cid César Augusto.