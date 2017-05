Pic Nic com atividades gratuitas para noivas são oferecidos na Lagoa Rodrigo de Freitas

Um dia para relaxar e cuidar da saúde: é a proposta do Pic Nic and Day Care Pronta Pro Sim Fitness, que será oferecido no dia 27 de maio, a partir das 10h, na Lagoa Rodrigo de Freitas, altura do Corte do Cantagalo.

Além de quitutes saudáveis, preparados sob a orientação das Nutri Chefs da empresa Pronta Pro Sim – que oferece pacotes completos de saúde e beleza para noivas e quem mais quiser melhorar a saúde e forma física para um evento importante – uma apresentação teatral, aula de alongamento e massagem relaxante fazem parte da programação.

Todas as atividades são gratuitas e qualquer um pode participar. Para ter direito à massagem, oferecida pela Helpenss Stress Solutions, é preciso se inscrever pelo formulário de contato no site:www.prontaprosim.com.br , e apresentar o voucher no local.

O objetivo da empresa é mostrar que é possível aliar diversão com saúde e manter hábitos saudáveis sem sofrimento. No cardápio, cruditees, frutas e sucos da estação, mini sanduíches naturais, mini wraps, canapés sem glúten, entradas frias, entre outras delícias que agradam o paladar sem pesar na balança.

A apresentação teatral, realizada pela empresa No Ato – Produções Artísticas, vai mostrar todos os desafios e angústias de uma noiva querendo emagrecer, desde a escolha o vestido dos sonhos, passando pelo processo de emagrecimento, com os dilemas de uma reeducação alimentar e os desafios de aprender a preparar pratos saudáveis, as dificuldades de manter uma rotina de exercícios com toda a correria do dia a dia, até às questões psicológicas que poderiam atrapalhar essa mudança de hábitos, como estresse, problemas no relacionamento com o noivo e a família, exigências do trabalho, etc.

Na aula de alongamento, o personal da equipe Pronta Pro Sim, vai falar dos benefícios das atividades físicas para a saúde e bem estar e como é possível encontrar uma forma de se exercitar e se divertir, ao mesmo tempo. “Nós queremos desmitificar o processo de emagrecimento saudável. As pessoas costumam achar que só vão conseguir alguma mudança com grandes sacrifícios e sofrimento. Mas isso não é verdade. Aliás, o radicalismo de dietas e treinos da moda não tem nada a ver com saúde. Pedalar, caminhar, pular corda, fazer uma aula de circuito funcional... Tudo isso pode ser bem divertido. Dentro dos limites de cada um, claro. Aproveitar os espaços da cidade para fazer exercícios ao ar livre é outra ótima forma de transformar o treino numa atividade relaxante. Essa é a proposta do Pronta Pro Sim: reeducar e mostrar que é possível mudar com prazer”, explica Bruno Chimendes, personal trainer e idealizador do projeto.

A empresa monta treino e cardápio nutricional personalizados, de acordo com o gosto e as necessidades do cliente. Tudo no esquema delivery. Isso mesmo. A equipe vai ao local escolhido pelo contratante, seja na praia, no parque, na academia que frequenta ou até mesmo no play do prédio, e a aula acontece ali mesmo. Uma Personal Chef ensina a preparar receitas saudáveis e a fazer trocas inteligentes nas receitas do dia a dia. Além disso, dá dicas de organização da despensa e geladeira, congelamento e descongelamento de alimentos, montar lista de supermercado.

Tudo para facilitar a mudança de hábitos e o processo de emagrecimento. Os pacotes contam ainda com esteticista e wedding coach, que ajuda com questões como estresse, compulsão alimentar, depressão, problemas de relacionamento, entre outros dilemas emocionais que podem atrapalhar pelo caminho.