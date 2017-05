Livro desmistifica a prática da Hipnose

No imaginário popular, disseminado pelos filmes hollywoodianos, a hipnose é algo místico, mais próxima dos shows de mágica. O que poucos sabem é que a técnica tem um cunho terapêutico, inclusive é reconhecida pelos conselhos de Medicina, Psicologia, Odontologia e Fisioterapia. E é justamente para descontruir os mitos que envolvem a técnica, que será lançado no dia 25 de maio, às 19h, na Livraria da Travessa (Barra Shopping), o livro “Hipnose: Aplicações práticas”.

A publicação que leva o selo da Conquista Editora tem como objetivo apresentar ao leitor as diversas teorias distintas sobre o tema, e de como a sua aplicabilidade vem ajudando de forma significativa a vida de pacientes que buscam também a superação de problemas de ordem psicológica. A obra também auxilia a desenvolver autossuficiência ensinando técnicas de auto-hipnose, programando âncoras ou sinais que ele possa utilizar para empoderamento pessoal, resiliência, segurança, relaxamento, e qualquer outro estado capacitante desejado. E reforçando continuamente comportamentos (e, caminhos neurais) construtivos.

O livro conta com a coordenação editorial de Renan Almeida e coautoria de renomados especialistas (hipnoterapeutas), que discorrem sobre a capacidade de sermos hipnotizados e de como a utilização da ferramenta pode ajudar a escanear o cérebro a fim de um entendimento maior e mais aprofundado da natureza humana.

Para Bárbara Chagas, diretora da Conquista Editora, a maneira como a mente humana funciona sempre intrigou aos leigos e pesquisadores. Entre as descobertas, a hipnose é uma das que mais aguçam a curiosidade humana e o livro vem justamente mostrar como a utilização dessa prática como ferramenta pode provocar verdadeiras mudanças, reprogramando a mente para superar limites.

“Ainda há muita controvérsia no que tange a aplicação da hipnose, não só pela precariedade de publicações científicas na área, mas também, pelas exibições de hipnose de palco ou de rua, que embora sejam realizadas com o propósito de entretenimento, trazem uma ideia equivocada do que seria a hipnose e contribui para manutenção dos mitos relacionados a esta prática. Especialmente a partir desse ponto é que considero a obra importante, pois ela desmitifica todas essas ideias”, ressalta Bárbara.

Sobre a Conquista Editora

Especializada em publicação de livros para o desenvolvimento pessoal e profissional, a mesma promove, produz e comercializa obras de autoria e coautoria, em que se tornou referência por gerar notoriedade, reconhecimento, realização pessoal e profissional aos escritores.