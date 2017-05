João Gabriel abre show de Maiara & Maraisa no Metropolitan

O fenômeno do sertanejo, a dupla Maiara & Maraisa, chegam ao palco do Metropolitan, no Rio de Janeiro, no dia 27 de maio, trazendo seus grandes sucessos como “10%”, Mexidinho”, “Medo Bobo”, entre outros. Mas antes do público curtir o show das gêmeas que conquistaram o Brasil, eles irão começar a noite com o show do cantor João Gabriel, principal nome do sertanejo no Rio de Janeiro.

João Gabriel foi o idealizador do primeiro evento sertanejo na cidade em 2008, foi apelidado carinhosamente de embaixador do sertanejo carioca. Em outubro de 2016 lançou seu primeiro disco pela Som Livre intitulado Mais de Mim. O álbum contou com participações de Maiara & Maraisa, Thaeme e Thiago e João Bosco e Vinícius.

A venda para o público em geral já está disponível. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do Metropolitan. O show é apresentado pela Brahma e tem realização da TIME FOR FUN.

A trajetória de Maiara & Maraisa não foi fácil. Elas cantam desde os cinco anos de idade, já moraram em várias cidades diferentes para tentar a carreira na música. Pensaram em desistir, mas voltaram atrás na decisão e hoje, aos 28 anos comemoram o reconhecimento tão esperado. O DVD “Maiara e Maraísa ao vivo em Goiânia”, alavancou o sucesso das irmãs em nível nacional. Maira & Maraisa estão a frente de muitos medalhões do sertanejo. Em outubro Irão dar um novo passo; gravar o segundo DVD agora, em Campo Grande/MS para 15 vezes mais público que o anterior.

Há pouco menos de dois anos comemoravam quando a agenda atingia seis shows por mês, hoje não conseguem seis dias de folga num só mês! O número subiu para 25 , isso quando não fazem 27, 28 , e por aí vai. Tempo para elas virou raridade, mas não estão nem um pouco preocupadas: “Sonhamos tanto, tanto com isso, só falta reclamar. Nós lá somos doidas?” brincam sobre o atual momento.