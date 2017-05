Festival Correria toma conta da Lona de Jacarepaguá com quatro shows

A segunda edição do Festival Correria leva quatro bandas que movimentam a cena carioca para mostrar seu som autoral ao público no dia 21/05 (domingo). A partir das 16h, Stereophant, Drenna, Ariella e Amsterdan mostram toda a força da música independente no palco da Lona Cultural Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá.

Direto de Mendes, a Stereophant retorna à sua base carioca após uma tour por São Paulo. A energia contagiante dos integrantes Alexandre Rozemberg (voz), Vinícius Tibuna (guitarra), Thiago Santos (guitarra), Bernardo Leão (bateria) e Fabrício Abramov (baixo) está presente em todos os shows, que contam com as músicas do álbum “Correndo de Encontro a Tudo” e inéditas que estarão no próximo trabalho, a ser lançado em breve.

Com dois álbuns no currículo, a Drenna é um dos nomes mais ativos do cenário, graças ao projeto Engaja Rock, que une os artistas da cena roqueira no Rio de Janeiro. Atualmente em turnê com o álbum “Desconectar”, a banda já tocou em casas tradicionais do RJ, dentre elas Teatro Odisséia e o Circo Voador; e festivais, como o Circuito Banco do Brasil. O grupo vai apresentar as músicas que embalam a carreira, entre elas “O Barco” e “Lumiar”.

Completa a programação o pop rock da Ariella, formada por Thaís Pessoa (vocal), Ilana Monteiro (baixo), Thayze Freire (teclado), Bruno Mendes (guitarra) e Alan Sousa (bateria). Entre os destaques do repertório, o single “Formas de sabedoria”.

Já a Amsterdan reúne Rafael Reis (vocal), Adison Filho (guitarra), Mateus Muniz (baixo e backing vocal), Mariana Gomes (sintetizador) e Guga Peçanha (bateria), que apresentam a sua sonoridade inspirada pelo rock alternativo.