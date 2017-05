Eduardo Dussek grava sua história no 'Depoimentos Para a Posteridade'

O convidado de maio na série Depoimentos para a Posteridade do MIS / Museu da Imagem do Som é o cantor, ator e compositor Eduardo Dussek.

O encontro acontece na tarde do dia 24 de maio (quarta-feira), às 13h30, na sede da Praça XV. Para compor a mesa dos entrevistadores, os jornalistas Artur Xexéo e Bernardo Araujo, além do produtor cultural Haroldo Costa e da atriz e cantora Leiloca.

Vale lembrar que o auditório tem capacidade para 50 pessoas, por isso é bom chegar cedo para garantir o lugar. A entrada é franca.

Eduardo Dussek

Eduardo Dussek é o convidado de maio da série 'depoimentos para a Posteridade' do MIS

Comemorando este ano 40 anos de carreira, Eduardo Dussek começou profissionalmente em 1973, como pianista de Marco Nanini, Marieta Severo, Wolf Maya e Camila Amada na comedia Desgraças de uma Criança. E, em 1975, já estava estreando na TV Globo, no programa Fantástico, como autor e intérprete de sua canção 'Picadilly Rock', dirigido por Nilton Travesso. Mas, foi no ano de 1980, no festival da mesma emissora, MPB 80, com a música 'Nostradamus', que Dussek estourou. Ali foi o primeiro marco de sua carreira como showman, onde cantava com fraque de maestro, asas de anjo e cuecas samba-canção, acompanhado de uma orquestra clássica.

Ao longo das décadas, foram 12 álbuns entre originais e compilações, dois dvds , três filmes, participações em seis novelas e diversas peças como ator, incluindo musicais, como o espetáculo 'Sassaricando', que ficou nove anos em cartaz. Dussek já teve quase 50 músicas gravadas por cantores como Ney Matogrosso, Simone, Zizi Possi, Maria Bethania, Cauby Peixoto, Emilinha Borba, Adriana ?alcanhoto, Emilio Santiago, As Frenéticas , entre muitos outros.

Serviço: 'Depoimentos Para a Posteridade' convida Eduardo Dussek

Local: Museu da Imagem e do Som do RJ - Praça Luiz Souza Dantas, 01, Praça XV

Data: 24 de maio, quarta-feira, às 13h30

Entrada franca

Censura: Livre

Mais informações: 2332-9520/ 2332-9506