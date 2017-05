Barra Blues Festival agita a Barra da Tijuca entre os dias 25 e 28 de maio

A primeira edição do Barra Blues Festival chega ao Shopping Metropolitano entre os dias 25 e 28 deste mês com diversos shows de blues, jazz e rock. O evento também conta com food trucks que oferecem as mais variadas opções de comidas e bebidas. Para manter a atmosfera animada, DJs foram convocados para tocar clássicos da country music durante todo o festival.

O público pode esperar uma grande variedade de timbres e sonoridades. Serão quatro dias de apresentações musicais, em três horários diferentes. O primeiro, a partir das 13h, dará oportunidade a novas bandas de blues mostrarem seu talento. Os outros horários são 18h e 21h. As bandas Soulshine e Los Tchelos são algumas confirmadas.

Na quinta (25), a banda que inaugura o palco do festival é o Duo Acoustic Blues, formado por Jefferson Gonçalves e Kleber Dias, às 18h. Para os que quiserem aproveitar a noite do evento, Leo Torresini e seu Trio Eletric Blues e Rock assumem o som às 21h.

Na sexta (26), a banda Indians Brothers promete levar uma setlist com muito rock clássico, folk e blue grass, a partir das 18h. Já às 21h, o guitarrista, cantor e compositor Ivan Mariz, que está à frente do power trio Beale Street, mostra sua sonoridade inspirada em J.J. Cale, compositor de diversos sucessos de Eric Clapton.

Sábado (27) é a vez da Bandana Blues apresentar seu som composto por rockabilly, às 18h, e quem encerra a noite é Jefferson Gonçalves Quarteto, às 21h.

No dia de encerramento do Barra Blues Festival, a cantora Taryn se apresenta às 18h e às 21h com o trio composto por Claudio Infante (bateria), Bernardo Bosísio (guitarra e cítara) e Samuel Ramos (contrabaixo e trombone). A cantora, que interpreta a Rainha Elsa na versão brasileira do filme “Frozen”, subirá ao palco com arranjos especiais e inusitados. A apresentação é dirigida pelo renomado baterista Claudio Infante, que já se apresentou com o ícone do jazz BB King. No show, o público será transportado numa viagem pelo tempo, revivendo clássicos de Billie Holiday, Etta James e Muddy Waters até Led Zeppelin, Beatles, Janis Joplin e Jimi Hendrix.

O evento traz diversos food trucks com gastronomia variada, como Vulcano Grill, The Titans Burger e Steak, Bonfit crepes, Espeteria Show de Bola, El Gato Steak and Sanduiches, Hell’s, BBSC, Mostruck, Expresso Tapioca, Sushi Imperial, Mara Comida Nordestina, Catia Batata, Primus Bike do Pastel, Pappa Jack pizzas, Namur, Salch&Pão, Génoise Doceria, Quero Churros, Ice Show Sorvetes além de trucks de cervejas artesanais cariocas, como o Fassbier Chopps Especiais, Tuc Tuc , Noi e Capa Preta e drinks como o Biricutico e vinhos Wine.

Segundo Fernando Fernandes, diretor executivo do evento e fundador da Corporate Events, quem estiver presente vai querer passar o dia se divertindo e não vai ter vontade de ir embora. "O grande diferencial do nosso é evento é reunir blues, rock, cerveja e gastronomia em um único evento, em um clima totalmente descontraído para toda a família", diz Fernandes.

A entrada é franca, mas quem quiser contribuir com a doação de 1 kg de alimento para ajudar famílias carentes basta se inscrever no link: https://www.eventbrite.com.br/e/i-barra-blues-festival-edicao-outono-inverno-tickets-33796356813. Além disso, parte da renda do evento será destinada à organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras.

Serviço:

Data: de 25 a 28 de maio.

Horário de funcionamento: de 12h às 23h

Horários dos shows: bandas novas: 13h / tarde: de 15h às 18:30h / noite: de 19h ás 22:30.

Local: Shopping Metropolitano, end: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-040