ArtRio 2017 foca na qualidade das galerias presentes e em programas curatoriais

Em 2017, a ArtRio estreia novo endereço, na Marina da Glória. Chegando a sua 7ª edição, a feira apresenta novo formato para visitação das galerias, com seus principais programas PANORAMA e VISTA em um mesmo espaço. O evento também terá programas especiais com curadoria, como o SOLO e MIRA, voltado para vídeo arte. A ArtRio acontece de 13 a 17 de setembro.

Em linha com uma tendência mundial, que cada vez mais privilegia a qualidade e a experiência e não o volume e massificação, a ArtRio apresentará esse ano cerca de 70 galerias, todas aprovadas pelo comitê de seleção.

“Essa edição da ArtRio vai trazer uma série de mudanças, buscando apresentar uma feira extremamente consistente e madura, em total adequação as demandas do mercado face a um evento desse porte. Teremos mais integração entre os programas e galerias, oferecendo uma melhor visitação e circulação. O novo espaço vai permitir ainda a realização de novos programas curados, que sempre trazem um frescor e novas possibilidades de leitura da arte”, indica Brenda Valansi, presidente da ArtRio.

O comitê de seleção de 2017 é formado pelos galeristas Alexandre Gabriel (Galeria Fortes Vilaça / SP); Anita Schwartz (Anita Schwartz Galeria de Arte / RJ); Elsa Ravazzolo (A Gentil Carioca / RJ); Eduardo Brandão (Galeria Vermelho / SP) e Max Perlingeiro (Pinakotheke Cultural / RJ).

Reconhecida como um dos mais importantes eventos do segmento, a ArtRio faz parte do calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro

O programa SOLO terá em 2017 a curadoria da norte-americana Kelly Taxter, curadora assistente do Jewish Museum de Nova Iorque. O programa terá cerca de 20 obras e trará o questionamento sobre a liberdade da cultura pop na arte contemporânea frente a diversidade das expressões culturais no mundo globalizado. Kelly foi indicada pela publicação ArtNet como uma das 25 mulheres atuando em curadoria que mais se destacam no mercado global.

Além da programação na feira, incluindo ciclo de palestras e visitas guiadas, a ArtRio terá na semana do evento uma extensa programação paralela, possibilitando uma agenda completa de arte. Nos dias 11 e 12 de setembro, segunda e terça-feira, acontecerá o CIGA – Circuito Integrado de Galerias de Arte, quando as principais galerias da cidade terão programação especial como vernissages, encontros com artistas e debates.

Reconhecida pelo trabalho de estímulo ao mercado de arte no país, a ArtRio conseguiu pelo sétimo ano consecutivo a isenção do ICMS para as obras de galerias estrangeiras comercializadas durante a feira para residentes no Rio de Janeiro.

“A ArtRio foi pioneira nesta questão de isenção do ICMS e um de nossos principais trabalhos é a demanda por um mercado de arte em sintonia com os padrões internacionais, inclusive no que se refere a impostos e proteção do patrimônio. Queremos que o mercado de arte no Brasil seja reconhecido globalmente como justo e transparente, baseado em princípios éticos de respeito à arte”, completa Brenda Valansi.

A ArtRio tem patrocínio máster do Bradesco, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Mais do que uma feira de reconhecimento internacional, a ArtRio é uma grande plataforma de arte, com atividades e projetos que acontecem ao longo de todo o ano para a difusão do conceito de arte no país, solidificar o mercado e estimular o crescimento de um novo público.

Uma importante ação é a realização do Prêmio FOCO Bradesco ArtRio, que tem sua 5ª edição em 2017. Focado em artistas brasileiros jovens, o Prêmio estimula o desenvolvimento artístico de seus vencedores, premiando com residências em importante espaços brasileiros e internacionais, além de possibilitar a participação na feira.

“O projeto pioneiro da ArtRio, atuando em diferentes camadas e momentos do mercado de arte, segue nosso foco de valorizar a arte ao mesmo tempo em que democratizamos o acesso e conhecimento sobre essa arte. Enquanto trazemos ao país obras de grandes nomes da história moderna e contemporânea, também convidamos para a feira colecionadores e curadores internacionais para ter contato não apenas com nossos artistas consagrados mas com os novos nomes brasileiros. A plataforma da ArtRio está presente em todo o ciclo da arte, passando pela criação, aprimoração, descobrimento e reconhecimento. A arte presente em locais privados, mas também estimulando o contato em espaços públicos e inserindo a arte no cotidiano. Todas as marcas patrocinadoras e apoiadoras da ArtRio estão na verdade estimulando a valorização da arte no país” reforça Luiz Calainho, sócio da ArtRio.

